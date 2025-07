Inter Mailand vs. FC Bayern heute live im TV und Stream: Übertragung vom CL-Viertelfinale

Am Ende der Champions League-Saison 2024/25 findet in München das Endspiel um den Henkelpott statt. Selbstverständlich wollen die Bayern in ihrer heimischen Allianz Arena dabei sein und den Titel nach 2020 wieder nach München holen. Doch auf dem Weg zum vierten CL-Titel warten auf das Team von Trainer Vincent Kompany noch einige Herausforderungen. Nachdem Bayern München gegen Bayer Leverkusen in der Champions League souverän die Endrunde der besten acht Mannschaften in Europa erreicht hat, wartet dort nun die italienische Topmannschaft Inter Mailand. Das Team um Trainer Simone Inzaghi konnte sich im Achtelfinale gegen Feyernoord Rotterdam durchsetzen.

Hinsichtlich des Rückspiels zwischen Inter Mailand und dem FC Bayern München im Viertelfinale der UEFA Champions League versorgen wir Sie mit allen wichtigen Informationen. Dazu gehören der Termin und Anstoß der Partie ebenso wie die Übertragung im TV und Stream. Obendrauf finden Sie am Ende des Artikels eine Gegenüberstellung der beiden Mannschaften in Form einer Bilanz.

Inter Mailand gegen FC Bayern München in der UEFA Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Ein Blick auf den Spielplan der UEFA Champions League 2024/25 verrät uns den Termin des Rückspiels. Demnach findet die Partie zwischen Inter Mailand und dem FC Bayern München am Mittwoch, dem 16. April 2025, statt. Anstoßzeit ist um 21 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion, auch bekannt als San Siro. Das Stadion umfasst eine Kapazität von insgesamt 75.923 Plätze und ist neben der Heimstätte von Inter Mailand auch der Austragungsort der Spiele vom Stadtrivalen AC Mailand.

Inter Mailand vs. FCB im TV und Stream: Gibt es auch eine CL-Übertragung im Free-TV?

Was die Rechte für die Übertragung der UEFA Champions League 2024/25 angeht, so sind die Spiele der gegenwärtigen Saison zwischen Amazon Prime Video und DAZN aufgeteilt. Da beide Streaming-Anbieter ein kostenpflichtiges Abonnement voraussetzen, schauen die Zuschauerinnen und Zuschauer des Free-TV in die Röhre. Lediglich das Endspiel der Königsklasse am 31. Mai 2025 in München wird im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt.

Während bei Amazon Prime Video ausgewählte Spiele am Dienstag eines jeden Spieltags gezeigt werden, wird die große Mehrheit der Partien bei DAZN ausgestrahlt. Pro Monat kostet ein Abonnement bei Amazon Prime Video 8,99 Euro, bei DAZN 34,99 Euro. Da die Begegnung zwischen Mailand und Bayern an einem Mittwoch stattfindet, steht daher fest, dass DAZN für die Übertragung verantwortlich ist.

In der folgenden Übersicht haben wir noch einmal alle wichtigen Informationen zum Rückspiel in der UEFA Champions League komprimiert zusammengefasst:

Spiel: Inter Mailand - FC Bayern München, Rückspiel im Viertelfinale der UEFA Champions League 2024/25

Datum: Mittwoch, der 16. April 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand, Italien

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Inter Mailand - FC Bayern in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Wenn es um die Statistik geht, dann hat der FC Bayern München die Oberhand. In insgesamt neun Begegnungen gegen die Mailänder gewann der FCB fünfmal. Inter Mailand konnte bisher drei Siege verbuchen bei einem Remis. Ein Sieg der Italiener gegen die Münchner war jedoch besonders schmerzvoll für den deutschen Rekordmeister. Im Jahre 2010 gewann Inter Mailand im Finale der UEFA Champions League gegen Bayern München im geschichtsträchtigen Estadio Santiago Bernabéu in Madrid mit 0:2. Entscheidender Spieler war damals der Argentinier Diego Milito, der beide Tore für seine Mannschaft erzielte. Dies war der erste und zugleich auch letzte Titelgewinn von Inter Mailand in der Königklasse. Die Bayern hingegen konnten den Henkelpott schon dreimal gewinnen, nämlich 2001, 2013 und 2020.