Inter Mailand - FC Bayern live in der CL: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Am 1. Spieltag der Champions League Gruppenphase 22/23 trifft Inter Mailand auf den FC Bayern München. Wir haben alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream sowie einen Live-Ticker hier für Sie.

Am 6. September 2022 startet die Gruppenphase der aktuellen Champions League Saison 22/23. Das Endspiel in der Königsklasse wird im Juni 2023 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul stattfinden. Zum ersten Mal treten in der Champions League gleich fünf deutsche Vereine in der Gruppenphase an: Der deutsche Meister Bayern München, Bundesliga-Zweiter Borussia Dortmund sowie Bayer Leverkusen und der RB Leipzig. Außerdem hat sich Eintracht Frankfurt über den Sieg in der Europa League für die Gruppenphase der europäischen Meisterschaft qualifiziert. An Spieltag 1 treffen die Bayern auf Inter Mailand.

Wann findet das Gruppenspiel zwischen Inter Mailand und dem FC Bayern München statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie in der Champions League auch im Free-TV zu sehen? Wir haben alle Infos zur Übertragung sowie einen Live-Ticker zum Spiel für Sie.

Inter Mailand - FC Bayern München in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Gruppenspiel zwischen Inter Mailand findet laut Spielplan der Champions League 22/23 am 7. September 2022 statt. Anstoß ist um 21.00 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand.

Inter Mailand gegen Bayern München: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

In der aktuellen Champions League Saison 2022/23 wird nur das Endspiel im Juni 2023 im Free-TV im ZDF übertragen. Alle andere Begegnungen gibt es exklusiv bei DAZN oder Amazon Prime Video zu sehen. Für die aktuelle Saison gehen auch Sky-Kunden leer aus - der Pay-TV Sender hat keine Übertragungsrechte für die Königsklasse. Wer das Spiel zwischen Mailand und München überträgt, entnehmen Sie dieser Übersicht:

Spiel: Inter Mailand vs. Bayern München , Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23, 1. Spieltag

vs. , der 2022/23, 1. Spieltag Datum: Mittwoch, 7. September 2022

Mittwoch, 7. September 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Giuseppe-Meazza-Stadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Liveticker zum CL-Spiel Inter Mailand vs. FC Bayern München

Falls Sie über kein Abo bei DAZN oder Amazon Prime Video verfügen, dann können Sie alternativ auf unseren Live-Ticker zur Champions League 22/23 zurückgreifen. Unser Datencenter hat alle Infos zur laufenden Saison für Sie und mit dem Live-Ticker verpassen Sie natürlich keine Tore, Ecken und gelbe oder rote Karten des Spiels. Alle Highlights der Partien werden darüber hinaus als Kommentar in Textform angezeigt. Hier geht es zum Live-Ticker der Champions League 2022/23:

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Die Übertragung der Spiele in der Champions League 22/23 live im TV und Stream teilen sich DAZN und Amazon Prime Video. Die meisten Spiele wird es jedoch exklusiv bei DAZN zu sehen geben. Prime Video zeigt in der Gruppenphase und in der K.o.-Runde nur jeweils ein Spiel am Dienstag. Bis auf das Finale wird es keine Partien der Champions League 22/23 im Free-TV zu sehen geben. Auch Sky hat aktuell keine Rechte zur Übertragung. Wenn Sie alle Spiele der Königsklasse live verfolgen möchten, dann bleibt nur ein Abo bei DAZN.

Das sind die weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung am ersten Spieltag:

Inter Mailand gegen Bayern München: Bilanz und Infos

Laut der Webseite fussballdaten.de sind sich Inter Mailand und Bayern München bisher sieben Mal in verschiedenen europäischen Turnieren begegnet. Die Bilanz zwischen den beiden Mannschaften ist ausgeglichen: Sowohl München als auch Mailand haben drei Mal gewonnen, einmal trennten sich die Vereine im Unentschieden. Die letzte Begegnung der Teams ist jedoch schon sehr lange her - zum letzten Mal trafen Inter Mailand und der FC Bayern im Achtelfinale der Champions League 2011 aufeinander. Damals hatte Mailand knapp die Nase vorn und gewann mit 3:2. (AZ)