Inter Mailand - RB Leipzig heute live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Die Gruppenphase der Champions League 2024/2025 erreicht einen entscheidenden Punkt, an dem für einige Mannschaften der Druck besonders groß ist. Äußerst angespannt ist die Situation am 5. Spieltag für den deutschen Verein RB Leipzig, der in der Begegnung mit Inter Mailand dringend punkten muss.

Nach vier Niederlagen in den ersten vier Spielen steht der Bundesligist vor dem Aus. Die ernüchternden Ergebnisse gegen Atlético Madrid, Juventus Turin, Liverpool und zuletzt gegen Celtic Glasgow haben das Team auf einen der letzten Tabellenplätze befördert. Trotz der Serie von Niederlagen gibt es für Leipzig theoretisch aber noch Chancen. Dank des neuen Champions-League-Formats können mehr Teams in die Playoffs einziehen. Nach dem 4. Spieltag belegt Leipzig Platz 32. Die Mannschaft muss mindestens auf Rang 24 klettern, um die K.-o.-Runde zu erreichen. Dort steht aktuell PSV Eindhoven mit fünf Punkten Vorsprung.

Mit zwölf verbleibenden möglichen Punkten bleibt die Hoffnung für die Playoffs aber noch bestehen. Ein Sieg gegen Inter Mailand ist dabei allerdings zwingend erforderlich, um eine Trendwende einzuleiten. Die kommenden Aufgaben werden für die Leipziger jedoch nicht leichter: Mit Aston Villa, Sporting Lissabon und Sturm Graz warten weitere schwere Gegner auf das Team aus Deutschland. Sollte Leipzig erneut ohne Punkte bleiben, könnte das Aus bereits vor dem letzten Gruppenspiel besiegelt sein. Das Team von Trainer Marco Rose steht vor einer Mammutaufgabe, um die weitere Teilnahme in der Champions League noch zu retten.

Sie möchten mehr zur CL-Begegnung RB-Leipzig gegen Inter Mailand erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir verraten Ihnen alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Termin und Uhrzeit.

Champions League 24/25 : Termin und Uhrzeit für das Spiel RB Leipzig gegen Inter Mailand

Laut dem Spielplan der Champions League 2024/25 ist die Partie zwischen Inter Mailand und RB Leipzig für Dienstag, den 26. November 2024, angesetzt. Das Spiel beginnt um 21 Uhr und wird im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand ausgetragen.

Mailand - Leipzig live im TV und Stream: CL-Übertragung 2024/25 heute auch im Free-TV?

Die Übertragungsrechte für die Champions-League-Saison 2024/25 sind erneut zwischen den Streaming-Plattformen Amazon Prime Video und DAZN aufgeteilt worden. Im Free-TV wird lediglich das Finale der Königsklasse am 31. Mai 2025 gezeigt, während alle anderen Spiele nur kostenpflichtig verfügbar sind.

Den Großteil der Partien überträgt DAZN exklusiv. Amazon Prime Video sicherte sich hingegen die Rechte, an jedem Spieltag ein Dienstagsspiel zu zeigen. Das Spiel zwischen Mailand und Leipzig gehört allerdings nicht dazu. Wer das Spiel zwischen Inter Mailand und RB Leipzig in voller Länge live sehen möchte, benötigt daher ein DAZN-Abonnement. Die günstigste Variante, in der die Champions League 24/25 bei DAZN gestreamt werden kann, ist ab 34,99 Euro im Monat erhältlich.

Hier haben wir alle Details zum CL-Spiel Mailand gegen Leipzig noch einmal für Sie zusammengefasst:

Spiel: Inter Mailand vs. RB Leipzig, Ligaphase der Champions League 24/25, 5. Spieltag

Datum: 26. November 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand, Italien

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Inter Mailand vs. RB Leipzig in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Nach Angaben von fussballdaten.de sind sich Inter Mailand und RB Leipzig vor der CL-Begegnung am 26. November 2024 noch nie zuvor auf dem Rasen gegenübergestanden. Inter Mailand konnte in der Vergangenheit allerdings etwas mehr Erfahrung in der Champions League sammeln als RB Leipzig. Das Team aus Mailand tritt in der aktuellen Saison bereits zum 18. Mal in der Königsklasse an. In der Saison 2009/2010 beendeten die Mailänder das Turnier sogar als Sieger. RB Leipzig ist in der Saison 24/25 das siebte Mal in der Champions League dabei. Weiter als ins Halbfinale haben es die Leipziger bislang allerdings nicht geschafft.