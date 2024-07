Alcaraz vs. Djokovic wieder im Wimbledon-Finale - gibt es eine Übertragung im Free-TV?

In vielerlei Hinsicht haben wir es mit dem bedeutendsten Tennis-Match des Jahres zu tun. Wimbledon ist das bekannteste und prestigeträchtigste Turnier weltweit. In Deutschland genießt es besondere Aufmerksamkeit, nicht zuletzt wegen der Erfolge von Boris Becker und Steffi Graf. Daher ist das Interesse am Finale und an der Frage, wer 2024 siegen wird, besonders groß.

Jetzt stehen schon mal die Kontrahenten fest: Titelverteidiger Carlos Alcaraz sicherte sich als erster Spieler einen Platz im Wimbledon-Finale. Ihm folgte Novak Djokovic, der nun als Gegner im Endspiel feststeht. Djokovic besiegte im Halbfinale den Italiener Lorenzo Musetti am 12. Juli 2024 mit 6:4, 7:6 (7:2), 6:4. Der 37-jährige Serbe erreichte damit zum sechsten Mal in Folge das Finale in London und machte die Neuauflage des Finales von 2023 perfekt. Wann findet das Duell zwischen Alcaraz und Djokovic statt? Wo wird es im TV und Stream übertragen? Wir liefern die Antworten.

Alcaraz gegen Djokovic im Wimbledon-Finale 2024: Termin und Uhrzeit des Duells

Tennis-Legende Mats Wilander sieht Novak Djokovic leicht im Vorteil gegen Carlos Alcaraz. Im Interview mit Eurosport erklärte der siebenmalige Grand-Slam-Sieger, welche Lehren der erfahrene Djokovic aus seiner letztjährigen Niederlage gegen den jungen Spanier gezogen hat. „Novak hat einen mentalen Vorteil, aus dem einfachen Grund, dass er Carlos jetzt besser versteht als vor einem Jahr“, sagte der Schwede.

Laut Spielplan läuft das Finale am 14. Juli 2024, mit dem ersten Aufschlag ist traditionsgemäß ab 15 Uhr zu rechnen. Gespielt wird wie immer auf dem Centre Court des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs.

Wimbledon 2024: Übertragung vom Finale Alcaraz - Djokovic live im Stream

Sämtliche Spiele liefen und laufen exklusiv bei Amazon Prime Video als Stream, eine lineare TV-Übertragung gibt es dieses Jahr nicht. Das Gleiche gilt, so bedauerlich es klingt, für das Thema Gratis-Stream: Fehlanzeige. Wer kein Match in Wimbledon verpassen will, ist dieses Jahr auf Amazon Prime Video angewiesen. Seit Februar 2024 wird eine mitunter durch Werbung unterbrochene Version angeboten, die 8,99 Euro im Monat kostet. Für zusätzliche 2,99 Euro im Monat kann man sich von den kommerziellen Einsprengseln freikaufen (Stand: Juli 2024).

Hier haben wir noch einmal alle Infos rund um das Finale zwischen Alcaraz und Djokovic zusammengefasst:

Spiel: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, Wimbledon-Finale 2024

Datum: 14. Juli 2024

Uhrzeit: ab 15 Uhr

Spielort: Centre Court, All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon (London)

Übertragung im TV: ---

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream: Amazon Prime Video

Wimbledon-Finale 2024: Die Bilanz Alcaraz vs. Djokovic

Die beiden Spieler sind bisher fünfmal aufeinandergetroffen. Im Halbfinale von Madrid 2022 gewann der Spanier das erste Duell. Djokovic konnte im Halbfinale der French Open 2023 seinen ersten Sieg gegen Alcaraz verzeichnen. .Ein paar Wochen später holte sich Alcaraz bekanntlich den Wimbledon-Titel gegen Djokovic. Beim Finale in Cincinnati auf Hartplatz ging der Sieg wieder an den Serben.



Den Kollegen von sport.1.de verdanken wir diese Daten:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 3:1 Medvedev, 3:1 Paul, 3:1 Humbert, 3:2 Tiafoe, 3:0 Vukic

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:0 Musetti, 1:0 De Minaur, 3:0 Rune, 3:1 Popyrin, 3:1 Fearnley

Letzte 5 Spiele Alcaraz vs Djokovic: 2:1, 0:2, 1:2, 3:2, 1:3