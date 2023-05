Interview

Augsburger NHL-Spieler Sturm: "Ich wusste, dass es eine harte Zeit wird"

Premiere: NHL-Angreifer Nico Sturm will in Finnland seine erste Eishockey-WM für Deutschland spielen.

Plus Der Augsburger Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm über sein erstes Jahr in San Jose, sein spätes Debüt in der Nationalmannschaft, und seine Fähigkeiten als Fußballer vor dem Auftritt im Aktuellen Sportstudio des ZDF.

Von Milan Sako

Nach dem NHL-Titel mit Colorado sind Sie im vergangenen Sommer zu den San Jose Sharks gewechselt, die zu den schwächeren Teams zählen. Wie fällt Ihre Bilanz nach einem Jahr aus?



Nico Sturm: Vom Mannschaftsbild ist es enttäuschend, wenn man die Saison so weit hinten in der Tabelle abschließt. Aber ich wusste, was mich erwartet, als ich bei den Sharks unterschrieben habe. Dass es eine harte Zeit wird. Und dass wir einige frustrierende Abende haben werden. Aber persönlich war ich zufrieden mit meinem Spiel. Ich habe den nächsten Schritt gemacht, den ich mir erhofft hatte. Ich wollte als Center in der dritten Reihe spielen. Ich hatte auch einen ordentlichen Ertrag.

Mit 14 Toren und zwölf Vorlagen in 74 Einsätzen haben Sie Ihre punktbeste NHL-Saison gespielt...



Sturm: ...ich bin kein Statistik-Freak. Mir geht es nicht so sehr um die Zahlen, sondern darum: Bin ich als Spieler besser geworden? Ich denke ja. Ich kann mir offensiv mehr zutrauen, ohne die Angst zu haben, einen Fehler zu begehen. Weil dann meine Eiszeit verkürzt wird. Das Coaching-Team hat mir mehr Leine, mehr Vertrauen gegeben. Wenn man die Kulanz hat, Fehler zu machen, dann kommen auch die Scorerpunkte.

