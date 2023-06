Interview

06:14 Uhr

BFV-Präsident: "Die Verrohung der Gesellschaft nimmt zu"

Plus Christoph Kern ist seit einem Jahr Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes. Er spricht über Gewalt auf dem Platz und die Entwicklung hin zu mehr Spielgemeinschaften.

Von Walter Brugger

Herr Kern, der Jahrestag Ihrer Wahl zum Präsidenten des Bayerischen Fußball-Verbandes jährt sich zum ersten Mal. Wie haben Sie sich an der Spitze des größten deutschen Landesverbandes zurechtgefunden?

Christoph Kern: Gleich vorweg: Der Wechsel ist gut gelungen, was keine Selbstverständlichkeit ist. Da möchte ich auch eine Lanze für Robert Schraudner brechen, der auch kandidiert hatte und jetzt als Vize-Präsident sehr konstruktiv mitarbeitet, sich sehr stark in die Verbandsarbeit einbringt. So wie ich übrigens ganz grundsätzlich den Eindruck gewonnen habe, dass wir im Präsidium und Vorstand sehr stark miteinander und keineswegs gegeneinander arbeiten.

