BLSV-Präsident Ammon: "Wir wollen näher an die Sportvereine rücken"

Plus Der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes spricht über die verpasste Satzungsänderung, wie zeitgemäß der Verband ist und wie er ihn aufstellen möchte.

Herr Ammon, Sie sind beim Verbandstag in München zwar mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt worden, eines Ihrer wichtigsten Ziele, die Satzungsänderung, haben Sie aber nicht erreicht…



Jörg Ammon: Ja, leider. Fünf Stimmen haben uns gefehlt, um auf die benötigten 75 Prozent zu kommen. Das ist bei diesem knappen Ergebnis natürlich mehr als bedauerlich.

Um was geht es bei der Satzungsänderung genau?



Ammon: Ganz klar: Wir wollen näher an die Sportvereine heranrücken. Die letzte Satzungsänderung ist ungefähr – ich betone – drei Jahrzehnte her. Man arbeitet heute also mit einer Organisationsstruktur aus den 90er-Jahren, will aber die Probleme des 21. Jahrhunderts bewältigen. Das ist nur schwer möglich. Es gibt neue Themen, wie beispielsweise den Gesundheitssport. Da braucht es wesentlich bessere und zielgenauere Angebote. Hinzugekommen sind Themen wie die Betreuung in Schulen und Kindertagesstätten oder die Digitalisierung. Ein weiterer Punkt ist, dass der Verband momentan ehrenamtlich geführt wird. Das wollten wir ändern, indem unter anderem ein hauptberuflicher Vorstand eingeführt wird. Kontrolliert von 15 Ehrenamtlichen, dem Verbandsausschuss und dem Verbandstag.

