Zum FCA-Spiel: Bremens Sportchef Frank Baumann will "Hamsterrad verlassen"

Plus Am Saisonende wird Frank Baumann Bundesligist Werder Bremen verlassen. Ein Gespräch über die Gründe, wirtschaftliche Zwänge und seine schwierigste Phase.

Herr Baumann, im Sommer beenden Sie Ihre Tätigkeit als Geschäftsführer Sport bei Werder Bremen. Warum wollten Sie Ihren Vertrag nicht verlängern?



Frank Baumann: Schon als Spieler war ich überzeugt, dass man die Branche und deren öffentlichen Fokus mal verlassen sollte, um abzuschalten. Ich habe mir am Ende meiner Spielerkarriere eine siebenmonatige Auszeit genommen. 2015 habe ich nach einer Zeit im Management nochmals ein Jahr pausiert. Als ich Geschäftsführer wurde, habe ich für mich einen Zeitraum von acht bis zehn Jahren definiert. Für mich und den Verein sollten dann neue Impulse kommen. Das hatte ich von vornherein im Aufsichtsrat so kommuniziert, insofern kommt das nicht ganz überraschend.

Wissen Sie schon, was Sie danach machen werden? Bleiben Sie dem Fußball erhalten?



Baumann: Ein bis zwei Jahre werde ich definitiv hauptberuflich nichts machen, um abzuschalten und mich im persönlichen Bereich weiterzuentwickeln. Danach möchte ich nichts ausschließen. Ob es im Fußball weitergeht oder in einem anderen Bereich, ist komplett offen.