Ex-Handballtorwart Fritz: "Wirklich etwas geändert hat sich nicht"

Plus Henning Fritz versteht, wenn Spieler für die Handball-EM absagen. Für die Vertragsverlängerung mit Bundestrainer Gislason hat er nur teilweise Verständnis.

Herr Fritz, die deutschen Handballer haben zum Abschluss der EM-Vorbereitung den Olympiasieger Frankreich bezwungen. Dann ist ja in Ungarn und der Slowakei alles möglich, oder?