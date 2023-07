Interview

03:00 Uhr

FCA-Sportchef Reuter: "Jeder wird lieber gefeiert als kritisiert"

Plus Seit über einem Jahrzehnt leitet Stefan Reuter als Geschäftsführer den sportlichen Bereich des FC Augsburg. Ein Gespräch über die Umgestaltung des Kaders und der Leitung.

Herr Reuter, mit einigen Wochen Abstand und nach einer ausgiebigen Analyse, welche Schlüsse ziehen Sie aus der vergangenen Spielzeit?



Stefan Reuter: Wir haben viele Dinge gesehen, die uns gefallen haben, aber auch Themen identifiziert, die wir besser machen müssen. Unser Auftreten zu Hause war in der Rückrunde zum größten Teil richtig gut, gegen Top-Mannschaften haben wir uns gut behauptet und viele Punkte gesammelt. Aber wir können vor allem nicht mit den Ergebnissen gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte zufrieden sein. Wir haben zu viele Gegentore, speziell nach Standards, kassiert. Das gilt es abzustellen. Gut war auch, dass wir vor einem Jahr einen personellen Umbruch eingeleitet haben, um einen guten Kern in die Mannschaft zu bekommen. Viele Spieler haben sich gut entwickelt. Uns ist wichtig, dass unsere Spieler hungrig sind, richtig Bock auf den FCA haben.

War ein Ergebnis der Analyse, sich in der sportlichen Führungsebene breiter aufzustellen?



Reuter: Dass wir uns breiter aufstellen wollen, haben wir schon nach der Saison 21/22 gesagt. Doch ein solcher Prozess braucht Zeit, weil wir nicht irgendeine schnelle Lösung umsetzen wollten, sondern die beste für den FCA. Jetzt haben wir diese gefunden. Marinko Jurendic fängt am 1. August als Sportdirektor an, Heinz Moser am 1. September als Leiter Entwicklung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen