IOC-Präsident Bach: "Wir werden von Russland beschimpft"

Plus Ein Jahr vor dem Beginn der Olympischen Sommerspiele in Paris spricht IOC-Chef Bach über die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, mögliche Proteste in Frankreich und seine eigene Zukunft.

Von Susanne Fetter

Herr Bach, in einem Jahr stehen die Olympischen Sommerspiele in Paris an. Ihre letzten als Präsident des IOC. In zwei Jahren sind Sie 71 Jahre, aber man kann sich Sie kaum als Rentner vorstellen. Fußballer fragt man oft, zu diesem Zeitpunkt, ob Sie Pläne für die Zeit danach haben. Wie sieht es bei Ihnen aus?



Thomas Bach: Ich werde sicher nicht Sportdirektor, Trainer oder Fernsehexperte. Ich werde mich zurückziehen, dem Sport weiterhin mit Leidenschaft verbunden bleiben, aber alle Bemühungen unternehmen, an die Nachfolger keine ungefragten schlauen Ratschläge zu geben.

Mit welchen Gefühlen blicken Sie diesen letzten Sommerspielen im Amt entgegen?



Bach: Im Moment ist es Vorfreude und die Hoffnung, dass es einen schönen Abschluss gibt, nachdem keine der vorherigen Spiele wirklich einfach waren, um es vorsichtig auszudrücken.

