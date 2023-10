Israelischer Handball-Profi: "Mehrere Bekannte wurden von der Hamas ermordet"

Plus Yonatan Dayan ist Spielmacher beim Zweitliga-Tabellenführer ASV Hamm-Westfalen. Der israelische Nationalspieler schildert, wie er vom Krieg erfuhr. Und zeigt auch Mitgefühl mit unschuldigen Palästinensern.

Yonatan Dayan, 23, ist einer von drei Israelis in der Handball-Bundesliga. Er wurde 2018 vom VfL Gummersbach entdeckt und verpflichtet. Nach zwei Jahren bei den Rimparer Wölfen steht der Spielmacher seit 2022 beim aktuellen Zweitliga-Tabellenführer ASV Hamm-Westfalen unter Vertrag. Sich auf Handball und den Kampf um den Wiederaufstieg zu konzentrieren, fällt dem israelischen Nationalspieler in diesen Tagen schwer, wie er im Telefoninterview gesteht. Seit dem Terrorangriff der radikalislamischen Hamas auf seine Heimat ist Dayan mit seinen Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden im Krieg.

Hallo Yonatan, ich hätte mir gewünscht, wir hätten uns aus einem sportlichen Anlass wieder einmal gesprochen und nicht, weil in Ihrer Heimat plötzlich Krieg herrscht.