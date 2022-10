Markus Wasmeier: "Der absolute Wahnsinn, nicht nur ökologisch"

Plus Markus Wasmeier ist Doppel-Olympiasieger, eine Legende des alpinen Skisports und ein Mann der klaren Worte. Den Skiweltverband kritisiert er deutlich.

Herr Wasmeier, draußen herrschen untertags angenehme 20 Grad, die Menschen laufen im T-Shirt durch die Gegend. Gleichzeitig ist am Wochenende auf dem Gletscher in Sölden der alpine Ski-Weltcup gestartet. Wie passt das für Sie zusammen?