Olympiasiegerin Brennauer über ihr goldenes Jahr und Gleichberechtigung im Sport

Plus Radrennfahrerin Lisa Brennauer räumte viele Titel ab. Jetzt spricht die 33-jährige Allgäuerin über ihr Traumjahr, die Sportlerin-des-Jahres-Wahl und ihre private Zukunft.

Frau Brennauer, am Sonntag werden in Baden-Baden die Sportlerinnen und Sportler des Jahres gekürt. Liegt das Galakleid schon bereit?