Panther-Trainer Christof Kreutzer: "In der zweiten Liga werden wir die Gejagten sein"

Plus Der neue Panther-Trainer Christof Kreutzer erklärt, warum er sich für den geeigneten Trainer der Augsburger hält - und für welche Positionen ausländische Spieler verpflichtet werden sollen.

Ihr ehemaliger Gegenspieler und früherer Pantherstürmer Harald Birk hat über Sie als Verteidiger gesagt: Der Christof war ein extremer Beißer. Stimmt das?