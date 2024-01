Panther-Trainer Kreutzer: "Bei mir fliegen keine Graugänse"

Plus Jess Thorup und Christof Kreutzer waren Gäste im Talk-Format "AZ Live". Im Doppelinterview erzählen FCA- und AEV-Trainer von Motivationsvideos, Kabinen-Psychologie und sportlichen Zielen.

Herr Thorup, in Anzug und Krawatte haben Sie bei Ihrer Vorstellung und den ersten Spielen für Verwunderung gesorgt. Hat Sie das überrascht?



Jess Thorup: Ja, hat es. Ich fühle mich wohl im Anzug und möchte der Mannschaft zeigen: Wir haben ein Spiel, also etwas Besonderes, vor uns. Das hat eine wichtige Bedeutung.

Herr Kreutzer, im Eishockey sind Trainer im Anzug üblich.



Christof Kreutzer: Das ist inzwischen Standard, ich finde das sehr gut. Jedes Spiel, das man für einen Klub bestreitet, ist etwas Besonderes. Der Rahmen muss stimmen, ein gewisser Stil gehört dazu.