Schalke-Teammanager Asamoah: "Schalke macht was mit dir"

Plus Vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern spricht Schalke-Teammanager Gerald Asamoah über die Abstiegssorgen seines Klubs, und warum sein Wechsel nach München scheiterte.

Herr Asamoah, bei den Spielern, aber auch bei den Fans war eine große Erleichterung nach dem Heimsieg am Mittwoch gegen Mainz zu spüren.