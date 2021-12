Skispringer Karl Geiger über Vierschanzentournee: "Ich werde alles reinhauen"

Plus Karl Geiger über das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in seiner Heimat Oberstdorf, seinen allerersten Sprung auf sieben Meter und das erste Jahr mit Tochter.

Sie haben gesagt, es wird Zeit, dass zwanzig Jahre nach Sven Hannawald wieder ein deutscher Skispringer die Vierschanzentournee gewinnt. Wie stehen die Chancen dafür?