Stabhochspringerin Hingst: "Wollte gleich wieder einen Rückzieher machen"

Unser Bild zeigt die Stabhochspringerin Carolin Hingst bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking, wo sie Sechste wurde.

Plus Die Karriere der Stabhochspringerin Carolin Hingst führte sie zu zwei Olympischen Spielen. Mit 43 Jahren ist sie jetzt zurückgetreten. Leicht ist ihr das nicht gefallen.

Wie schwer fällt es, nach so vielen Jahren im Hochleistungssport zu sagen: Jetzt ist Schluss?

Carolin Hingst, 43: Diese letzten Wochen waren schon schwer. Ich habe viel hin und her überlegt. Als ich es dann offiziell ausgesprochen hatte und es auf der Website des DLV stand, da wollte ich gleich einen Rückzieher machen und sagen, dass es gar nicht so gemeint war. Dann habe ich wieder Selbstgespräche geführt und mir quasi selbst klar gemacht, dass es schon so gemeint war. Es kam halt immer die innere Stimme, die gesagt hat: Komm, ein Jahr noch.

