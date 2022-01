Tischtennis-Star Timo Boll: "Mittlerweile kokettiere ich mit meinem Alter"

Plus Timo Boll ist mit 40 Jahren noch immer Weltklasse. Das hat viel mit China zu tun, wo er oft trainierte und seine größten Konkurrenten herkommen. Und auch mit einer besonderen Fähigkeit.

Herr Boll, der Augsburger Roboterbauer Kuka ist einer Ihrer Hauptsponsoren. Gegen einen dessen Roboter haben Sie auch schon Tischtennis gespielt. Wie ging es aus?