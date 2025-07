Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens: „Ich mag es, der Gejagte zu sein“

Herr Märtens, im Vorfeld der WM absolvierten Sie einen Interview-Marathon. Was war die beste Frage?

MÄRTENS: Ich glaube, das sind immer Fragen, in denen es um meine Heimat geht. Warum ich so mit Magdeburg verbunden bin.

Und was ist Ihre Lieblingsantwort darauf?

MÄRTENS: Weil die Leute hier so einen Zusammenhalt haben. Wenn es um Sport geht oder auch andere alltägliche Dinge. Ich glaube, dieser Zusammenhalt ist einmalig. Magdeburger sind einfach speziell.

Geben Sie gerne Interviews, oder gehen Sie lieber ins Training?

MÄRTENS: Mittlerweile ist da schon so eine gewisse Routine und ich mag das tatsächlich auch - vielleicht auch mal die ein oder andere interessante Frage zu bekommen. Es ist auf jeden Fall eine Abwechslung. Training hatte ich in den letzten Wochen und Monaten genug.

Es ist ja auch eine Wertschätzung ihrer Leistung, wenn viel Interesse besteht. Wie hat der Olympiasieg von Paris Ihr Leben ansonsten verändert?

MÄRTENS: So dolle hat das mein Leben nicht verändert. Ich bin immer noch der Lukas, der ich davor war. Vielleicht werde ich jetzt ein bisschen öfter erkannt auf der Straße, in Magdeburg oder allgemein in Deutschland. Ich war jetzt am Wochenende in Frankfurt am Flughafen. Da haben mich auch ein paar Leute erkannt und ein bisschen ausgefragt. Das ist auch eine Art Anerkennung oder Wertschätzung. Das ist im Schwimmsport nicht so selbstverständlich. Aber mittlerweile, hat man da wieder einen ganz guten Stellenwert.

Ist es Ihnen unangenehm, wenn Leute auf Sie zukommen und ein Selfie machen wollen?

MÄRTENS: Ach, überhaupt nicht. Ich bin da sehr pflegeleicht, sehr kooperativ, wenn es nicht in einer total ungünstigen Situation passiert. Aber sonst gibt es da eigentlich keinen Grund, warum ich das nicht mache. Ich bin ja sehr offen.

Wie lange hat es nach den Olympischen Spielen gedauert, bis Sie wieder im Alltag angekommen waren?

MÄRTENS: Ich war nach unseren Wettkämpfen noch eine Woche in Paris. Da haben wir viel unternommen und die Stadt ein bisschen genossen. Dann ging es auch schon wieder nach Magdeburg. Mit meinen Jungs habe ich dann noch ein verlängertes Wochenende in Prag verbracht. Und dann ging eigentlich schon wieder der Ernst des Lebens los mit Medienterminen, Sponsorenanfragen und tatsächlich jeder Menge Ehrungen. Das war eine Erfahrung, die ich definitiv nicht missen wollen würde. Aber es war auch anstrengend.

Und seit wann läuft das reguläre Training wieder?

MÄRTENS: Regulär seit Anfang des Jahres. Im Januar waren wir im Trainingslager in Südafrika. Das hat mich schon wieder ein bisschen auf die Höhe gebracht. Ein Trainingslager in der Sonne ist immer eine gute Möglichkeit, wieder Kraft zu schöpfen, wieder den Fokus aufs Wesentliche zu richten. Es ist wichtig, von diesem ganzen Hype irgendwann auch mal loslassen zu können, weil man natürlich auch neue Erfolge feiern will - sonst kann man auch aufhören. Aber ich habe noch ein paar Jahre vor mir und der Wille ist da.

Und es funktioniert ja auch schon wieder sehr gut, Mitte April haben sie in Stockholm den Weltrekord über 400 Meter Freistil verbessert, den Paul Biedermann gehalten hatte. Wie ordnen Sie diese Leistung in Ihrem persönlichen Ranking ein?

MÄRTENS: Schon sehr hoch. Den Olympiasieg wird nichts toppen - es sei denn, es kommt noch einer dazu. Der Weltrekord kommt direkt dahinter. Die ganzen WM- oder EM-Medaillen sind alle gut und haben mich alle auf diesem Weg begleitet und bestärkt. Aber dann ist da eben dieser Weltrekord, der aus dem absoluten Nichts kam. Ich hatte überhaupt keinen Druck und dann ist die Zeit eben gefallen. Das war für mich genauso überraschend wie für alle anderen. Unfassbar, unfassbar schön.

Ist es vielleicht sogar der Schlüssel zum Erfolg, dass kein Druck da war?

MÄRTENS: Gar kein Druck würde ich nicht sagen, aber sehr wenig. Es war eher so eine Vorfreude, weil ich 2022 schon mal in Stockholm geschwommen und danach Vize-Weltmeister geworden bin. Außerdem standen die Vorzeichen gut. Ich habe gut trainiert. Es haben mich alle super empfangen. Ich hatte einfach Bock, gut zu schwimmen. Das war quasi auch der Startschuss der Wettkampf-Saison.

Die Kehrseite solcher Vorleistungen ist natürlich, dass die Erwartungshaltung für die WM riesig ist. Merken Sie das?

MÄRTENS: Das merke ich schon. Wenn man zu einer WM fährt, dann ist das immer was Besonderes. Man will es allen beweisen, vor allem auch sich selbst. Nach diesen Vorleistungen gibt es aber auch keinen Grund zur Annahme, dass es nicht gut wird. Dafür habe ich mir ordentlich Selbstbewusstsein geholt durch die letzten Monate und Jahre.

Dann die klassische Frage: Was haben Sie sich vorgenommen für die WM?

MÄRTENS: Es wäre wohl unglaubwürdig zu sagen, dass ich nur ins Finale kommen will. Ich will eine ähnliche Zeit wie in Stockholm noch mal schwimmen, dann kann man auf jeden Fall über eine Medaille reden. Natürlich fehlt mir der Weltmeistertitel noch, aber dafür muss halt auch alles stimmen an dem Tag. Die Konkurrenz ist nicht schlecht. Ich muss mich einfach auf mich konzentrieren, um das abzurufen, was ich kann und selbstbewusst an den Start gehen. Ich mag es, der Gejagte zu sein. Deswegen spielt mir das alles ganz gut in den Karten. Und dieser Titel fehlt mir eben noch.

Nach den Erlebnisse von Paris: Geht ihr Blick eigentlich schon in Richtung der nächsten Sommerspiele 2028 in Los Angeles?

MÄRTENS: Nein, das ist tatsächlich noch zu weit weg. Bis dahin ist dann schon noch viel zu gehen. Ich mache das Schritt für Schritt und gehe jedes Jahr für sich an. Nächstes Jahr ist die EM in Paris, was sicher ganz besonders wird. Und danach gibt es noch mal eine WM, wo man einen Titel oder eine Medaille gewinnen könnte. Wenn ich jetzt schon an LA denke, dann geraten alle anderen Sachen so ein bisschen in den Hintergrund und das ist einer WM oder EM einfach nicht würdig.