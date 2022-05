Interview

vor 37 Min.

Zwei Kinder und Tennis-Profi: Wie geht das, Tatjana Maria?

Plus Tatjana Maria ist Tennis-Profi und zweifache Mutter. Ein Gespräch über Baby-Pausen, Nachholbedarf im Regelwerk und eine mangelhafte Wahrnehmung in Deutschland.

Von Ralf Kohler

Die Tennis-Karriere von Tatjana Maria verläuft nicht gerade typisch. So hat die 34-Jährige nach dem frühen Aus beim Turnier in Bonita Springs in ihrer Wahlheimat Florida nun einen Auftritt in ihrer alten Heimat Deutschland: Tatjana Maria spielt diese Woche beim WTA-Turnier in Karlsruhe. Ungewöhnlich ist aber vor allem, dass die gebürtige Bad Saulgauerin nicht nur mit ihrem aus dem Elsass stammenden Ehemann und Trainer Charles Edouard unterwegs ist, sondern immer auch die acht beziehungsweise ein Jahr alten Töchter Charlotte und Cecilia dabei sind. Erst nach Wimbledon (ab 27. Juni) geht es gemeinsam zurück in die USA.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen