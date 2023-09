Invictus Games 2023: Programm, Sportarten und teilnehmende Nationen

Die Invictus Games finden 2023 in Düsseldorf statt. Hier erfahren Sie alles rund um das Programm, die Sportarten und die in diesem Jahr teilnehmenden Naionen.

Bei den Invictus Games handelt es sich um einen sportlichen Wettkampf, der 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen wurde. Bei diesem treten im Krieg seelisch oder körperlich verletzte Soldaten an und zeigen, zu was für Höchstleistungen sie imstande sind. Die Idee dafür kam dem Duke of Sussex, nachdem er selbst in Afghanistan im Einsatz war und auf die Probleme versehrter Soldaten aufmerksam wurde.

Seit den ersten Invictus Games in London wurde der Wettkampf immer wieder in unterschiedlichen Ländern durchgeführt. Die Spiele in Düsseldorf sind nun die bereits sechste Ausgabe der Invictus Games. Im Vergleich zur ersten Austragung haben sich hierbei auch einige Dinge geändert. So haben sich die Listen der Sportarten sowie die der teilnehmenden Nationen ein wenig erweitert.

Wie sieht das Programm bei den Invictus Games 2023 in Düsseldorf aus? In welchen Sportarten messen sich die Soldaten? Welche Nationen nehmen teil? Die Antworten darauf haben wir hier für Sie parat.

Programm bei den Invictus Games 2023: Das sind die Termine der Wettkämpfe

Das Programm der diesjährigen Wettkämpfe kann sich sehen lassen. Schon die Eröffnungsfeier der Invictus Games hat es in sich, denn neben Verteidiungsminister Boris Pistorius und Prinz Harry gibt es mit einem Auftritt von Rapper Macklemore echte Weltprominenz zu sehen. Doch das eigentliche Programm betrifft die sportlichen Wettkämpfe zwischen den Soldaten, die ja im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen. Diese beginnen einen Tag nach der Eröffnungsfeier am Sonntag, dem 10. September. Dann gehen sie ganze sechs Tage lang, bis sie am 16. September in der großen Abschlussfeier ihren Höhepunkt finden. Das Ganze wird auf dem gemeinsamen Areal der Merkur Spiel-Arena, dem angrenzenden Arena-Sportpark und im Rheinbad ausgetragen.

Das sind die Termine im Programm der Invictus Games 2023:

Tag Sportart Uhrzeit Samstag, 9. September Eröffnungszeremonie 18.00 Uhr Sonntag, 10. September Leichtathletik ab 9.00 Uhr Bankdrücken ab 10.00 Uhr Rollstuhl-Rugby ab 12.00 Uhr Montag, 11. September Leichtathletik ab 9.00 Uhr Rollstuhl-Rugby ab 9.00 Uhr Dienstag, 12. September Rollstuhl-Basketball ab 9.00 Uhr Rudern ab 9.00 Uhr Mittwoch, 13. September Rollstuhl-Basketball ab 9.00 Uhr Schwimmen ab 9.00 Uhr Tischtennis (Doppel) ab 9.00 Uhr Donnerstag, 14. September Tischtennis (Einzel) ab 9.00 Uhr Sitz-Volleyball ab 9.00 Uhr Freitag, 15. September Radfahren ab 9.00 Uhr Sitz-Volleyball ab 9.00 Uhr Bogenschießen ab 9.00 Uhr Samstag, 16. September Bogenschießen ab 9.00 Uhr Abschlussfeier 20.00 Uhr

Invictus Games 2023: In diesen Sportarten treten die Soldaten in Düsseldorf an

Die Invictus Games werden in in unterschiedlichen Sporarten und Disziplinen ausgetragen. Ursprünglich waren neben klassischen Disziplinen wie Leichtathletik vermehrt im englischsprachigen Raum verbreitete Sportarten wie Rugby oder Basketball mit dabei. Dieses Mal findet das Turnier jedoch in Deutschland statt und hat zum ersten Mal eine ganz andere Sportart im Repertoire: Tischtennis. Der beliebte Sport ist 2023 das erste Mal mit dabei, die Athleten treten sowohl im Einzel wie im Doppel gegeneinander an.

Hier haben wir Ihnen eine Übersicht über alle bei den Invictus Games 2023 vertretenen Sportarten zusammengestellt:

Tischtennis

Bogenschießen

Leichtathletik

Indoor Rudern

Bankdrücken

Sitz-Volleyball

Schwimmen

Radfahren

Rollstuhl-Basketball

Rollstuhl-Rugby

Invictus Games 2023: Diese Nationen sind in Düsseldorf mit dabei

Die Liste der bei den Invictus Games teilnehmenden Nationen wird von Mal zu Mal länger. Auch 2023 sind mit Israel und Kolumbien wieder zwei neue Nationen dazugekommen. Während an den ersten Spielen 2014 nur 13 Länder teilnahmen, sind es 2023 schon 21.

Die folgenden Nationen sind bei den Invictus Games 2023 in Düsseldorf mit dabei: