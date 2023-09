Die Invictus Games finden nun schon zum sechsten Mal in Düsseldorf statt. Alle wichtigen Informationen zur Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

2014 rief Prinz Harry die Invictus Games ins Leben. Nachdem er selbst in Afghanistan im Einsatz war, wurde ihm bewusst, wie viele Soldaten mit psychischen oder physischen Folgen des Kriegs zu kämpfen haben. Bei den Invictus Games können die Soldaten gegeneinander antreten und beweisen, zu was sie fähig sind - so wie es der Name bereits sagt. "Invictus" bedeutet "unbesiegt" und die Spiele sollen den Kampfgeist der Soldaten verkörpern. Auch in diesem Jahr wollen sie wieder zeigen, zu welchen Höchstleistungen sie fähig sind. 2023 finden die Invictus Games in Düsseldorf statt. Werden die Spiele auch im TV und Stream zu sehen sein? Alle wichtigen Infos zur Übertragung finden Sie hier.

Invictus Games 2023: Übertragung live im TV und Stream

Die Sportveranstaltung startete Anfang September 2023 in Düsseldorf. Die Eröffnungsfeier der Invictus Games fand am Samstag, dem 9. September 2023, statt. Hier waren einige prominente Gesichter dabei. Neben dem Gründer Prinz Harry war auch der Musiker Macklemore anwesend und performte live. Dank hohem öffentlichen Interesse wurde die Eröffnungsfeier im linearen TV-Programm bei phoenix übertragen, anschließend war Prinz Harry sogar beim Sportstudio im ZDF zu Gast.

Am Samstag, den 16. September 2023, gibt es noch eine Abschlussfeier mit nicht weniger prominenten Gesichtern. Neben Prinz Harry werden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Musikerin Rita Ora anwesend sein. Die Abschiedsfeier wird allerdings nicht im linearen TV-Programm zu sehen sein. Wer die Veranstaltung trotzdem live verfolgen möchte, kann auf den offiziellen Stream der Invictus Games zurückgreifen.

Der eigentliche Hauptteil sind jedoch die sportlichen Veranstaltungen. In zehn verschiedenen Disziplinen treten die Soldaten gegeneinander an. Das Programm für die Invictus Games 2023 ist vielfältig. Unter den Disziplinen sind zum Beispiel Tischtennis, Leichtathletik, Bankdrücken oder Indoor-Rudern. Die eigentlichen Sportveranstaltungen werden jedoch weder im Free-TV noch im Pay-TV übertragen. Wer die Spiele sehen möchte, muss entweder vor Ort zuschauen, oder wieder auf den offiziellen Stream der Invictus Games zurückgreifen.

Hier finden Sie nocheinmal alle Termine und Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Samstag, 9. September 2023, 18.30 Uhr Eröffnungsfeier phoenix , Stream der Invictus Games Samstag, 9. September 2023, 23 Uhr Aktuelles Sportstudio zu den Invictus Games ZDF Sonntag, 10. September 2023 bis Freitag, 15. September 2023 Sportliche Wettkämpfe in zehn Disziplinen Stream der Invictus Games Samstag, 16. September 2023 Abschlussfeier Stream der Invictus Games

Was sind eigentlich die Invictus Games?

Die Invictus Games gehen auf eine Idee von Prinz Harry zurück. Von 2007 bis 2008 war er in Afghanistan eingesetzt und hat hautnah erlebt, welche Schäden der Krieg verursachen kann. Nach diesem Einsatz war das Leben für viele seiner Kameraden nicht mehr wie vorher. Prinz Harry wollte die Soldaten nach seelischen Traumata und schweren Verletzungen auf ihrem Weg zurück ins Leben unterstützen. Das war die Geburtsstunde der Invictus Games. Der Sport soll den Menschen bei ihrer Rehabilitation helfen.