Eröffnungsfeier der Invictus Games: Prinz Harry tritt in Düsseldorf auf

Hier erfahren Sie alles rund um die heutige Eröffnungsfeier der Invictus Games in Düsseldorf, den Auftritt von Prinz Harry, die Musik und die Übertragung im TV.

Es sind die mittlerweile sechsten Invictus Games, die dieses Jahr ausgetragen werden. Bei diesem besonderen Sportevent treten körperlich oder seelisch verletzte Soldaten in sportlichen Wettkämpfen gegeneinander an. Ins Leben gerufen wurde der Wettkampf 2014 von Prinz Harry, der sich seit seiner Zeit beim Militär für die Bedürfnisse versehrter Soldaten einsetzt. Nachdem die Invictus Games in London ihr Debüt feierten, sind sie seitdem auch in den USA, in Kanada, in Australien und den Niederlanden gewesen. In diesem Jahr ist Deutschland das erste Mal Austragungsort der Spiele.

Die Eröffnungsfeier der Invictus Games zieht dabei einiges an Prominenz zum Veranstaltungsort in Düsseldorf. Mit dabei ist auch diesmal wieder der Gründer der Invictus Games: Prinz Harry. Bei dem Sport-Ereignis mit royalem Besuch sind auch deutsche Politiker mit dabei, unter anderem hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius einen Auftritt bei der Eröffnung der Wettkämpfe.

Doch wer begleitet die Eröffnungsfeier neben Prinz Harry noch? Welches Programm eröffnet den sportlichen Wettkampf? Die Antworten darauf finden Sie hier. Außerdem zeigen wir Ihnen, wo die Eröffnungfeier der Invictus Games im TV zu sehen ist.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Prinz Harry ist auf dem Düsseldorfer Flughafen gelandet. Der Sohn des britischen Königs Charles III. will am Samstag die von ihm begründeten Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten eröffnen. Video: dpa

Eröffnungsfeier der Invictus Games: Prinz Harry heute zu Gast in Düsseldorf

Als Initiator der Invictus Games ist Prinz Harry bei jeder Austragung dabei. Auch 2023 ist der Duke of Sussex wieder bei der Eröffnungsfeier vor Ort und drückt seine Unterstützung für die durch ihren Einsatz versehrten Soldaten aus. Dafür hält er zum Auftakt der Veranstaltung eine Rede. Bei der Eröffnungsfeier wird er allerdings ohne seine Ehefrau Meghan Markle in Düsseldorf sein. Das letzte Mal waren die beiden gemeinsam in der Stadt und verbrachten viel Zeit damit, die Menschen vor Ort zu begrüßen.

Auch diesmal ist Prinz Harry bereits vor dem Beginn der Eröffungsfeier der Invictus Games in der Düsseldorfer Öffentlichkeit zu sehen. Gemeinsam mit Verteidigungsminister Boris Pistorius trägt sich der britische Royal in das goldene Buch der Stadt ein.

Macklemore bei den Invictus Games 2023: Das ist die Musik zur Eröffnung

Die Eröffnung von Sportveranstaltungen mit dem Auftritt von berühmten Musikern ist eine eigentlich eher im englischsprachigen Raum verbreitete Tradition. Doch auch die Invictus Games 2023 in Düsseldorf werden mit einem großen Music-Act eingeleitet. Der US-amerikanische Rapper und Weltstar Macklemore übernimmt diese Rolle und performt einige seiner größten Hits bei den Invictus Games. Diese passen thematisch optimal zu der Veranstaltung, da sie von Hoffnung und vom "nicht-aufgeben" sprechen. Das entspricht dem Grundgedanken der Invictus Games, welche nach dem lateinischen Wort für "unbesiegbar" benannt wurden.

Invictus Games: Übertragung der Eröffnung heute im TV

Da es sich bei der Eröffnung der Invictus Games um ein Ereignis mit viel Prominenz handelt, ist das öffentliche Interesse entsprechend hoch. Daher gibt es auch eine Übertragung der Eröffnung im linearen TV-Programm. Die Übertragung übernimmt der öffentlich-rechtliche Sender phoenix.

Auch über den Rest der Invictus Games wird im TV und Stream bei den öffentlich rechtlichen Sendern berichtet. Unter anderem ist Prinz Harry im ZDF-Sportstudio zu Gast.

Das Programm der Eröffnung bei den Invictus Games 2023

Neben der Eröffnungsrede von Prinz Harry und dem Konzert von Macklemore gibt es noch einige weitere wichtige Programmpunkte bei der Eröffnung der Invictus Games 2023. Die Zuschauer werden dabei von den Moderatoren Hadnet Tesfai und Steven Gätjen durch den Abend geführt.

Das ist das Programm der Eröffnung bei den Invictus Games 2023:

Gedenkminute des Wachbatallion der Bundeswehr

Der Einmarsch der Nationen

Videobotschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz

Grußworte vom Oberbürgermeister Düsseldorfs

Grußworte Ziad Ojakli von Boeing , dem Sponsor der Spiele

, dem Sponsor der Willkommensrede von Prince Harry

Auftritt der AXIS Dance Company

Big Band der Bundeswehr

Rede Boris Pistorius , Verteidigungsminister

, Verteidigungsminister Lebensgeschichte von zwei Teilnehmenden

Konzert Macklemore

Invictus Games Eröffnung: Termin und Uhrzeit der Veranstaltung

Nach seiner Ankunft in Düsseldorf hat Prinz Harry einen vollen Terminkalender. Denn die Eröffnungsfeier der Invictus Games findet bereits am heutigen Samstag, dem 9. September, statt. Beginn der Zeremonie ist 18.00 Uhr. Daher hat Prinz Harry auch nur wenig Zeit zwischen seinem Auftritt am Rathaus und dem Beginn der Invictus Games. Diese findet in der Merkur Spiel-Arena statt.

Ticktes für die Eröffnung der Invictus Games

Die Invictus Games werden als Veranstaltung für durch ihre Einsätze verletzte Soldaten vom Verteidigungsministerium finanziert. Da kein gewinnorientierter Veranstalter hinter den Wettkämpfen steckt, ist der Eintritt zu den eigentlichen Wettkämfpen gratis. Anders verhält es sich bei der Eröffnungs- und der Abschlussfeier der Invictus Games. Da bei diesen auch echte Weltstars auftreten, ist der Eintritt kostenpflichtig.

Die Preise der Tickets reichen von 17 bis 41 Euro, je nach Sitzplatz in der Arena. Eine Ermäßigung von 20 Prozent gibt es allerdings für die folgenden Personengruppen: