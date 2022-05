Ironman 2021/22 in St. George: Zeitplan, Termine und Live-Übertragung des Triathlons

Ironman Hawaii: Der Triathlon auf Hawaii wurde 2021 abgesagt und findet nun im Mai in St. George in Utah statt. Hier gibt es die Infos zu Termin, Zeitplan und Übertragung im TV oder Stream.

Ironman Hawaii 2022: Nach der Absage des weltbekannten Triathlons in Hawaii in 2021 starten die Triathleten und Triathletinnen nun am 7. Mai 2022 im Bundesstaat Utah zu den Titelkämpfen 2021 statt in Hawaii.

Die Veranstalter hatten die Iron-Man-WM 2021 zunächst in den Februar 2022 verschoben, ihn dann aber wegen der unklaren Virus-Lage zur damaligen Zeit auf Anfang Mai 2022 terminiert. Statt in Kailua-Kona auf Hawaii treten die Sportler und Sportlerinnen in den USA an. Erst im Oktober 22 soll der nächste Ironman auf Hawaii sein Comeback feiern.

Alle aktuellen Termine, den Zeitplan und alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream vom Ironman 2022 aus St. George, Utah, erfahren Sie hier.

Video: SID

Termin: Wann findet der Ironman 2021/2022 in Utah statt?

Bereits Mitte August 2021 kündigte der amtierende Gouverneur Roth an, dass eine erneute Verschiebung des Ironman Wettkampfes auf Hawaii aufgrund der anhaltenden Pandemie sehr wahrscheinlich sei. Da die Infektionszahlen stiegen und wie üblich viele Zuschauende für den Triathlon erwartet würden, rechneten die Verantwortlichen mit einer Absage des Ironman am 9. Oktober 2021, zu der es tatsächlich kam. Als Ersatztermin wurde der 5. Februar 2022 gehandelt, der dann aber erneut verschoben wurde – und zwar auf den 7. Mai 2022.

Der Veranstalter ging davon aus, dass die Veranstaltung in der Hauptreisezeit der Insel in Verbindung mit der Pandemielage schwer durchführbar wäre. Die Titelkämpfe 2021 um den Preisgeldtopf von 750.000 US-Dollar werden nun am 7. Mai 2022 außerhalb Hawaiis ausgetragen, in St. George, Utah. Erst am 8. Oktober 2022 wird dann der Ironman erstmals wieder auf Hawaii stattfinden, diesmal an 2 Renntagen. Am 6. Oktober starten die Frauen, am 8. Oktober die Männer.

Zeitplan: So sieht das Programm für den Ironman 2021/2022 in Utah aus

Der Startschuss für den Ironman 2021/2022 in Utah fällt am Samstag, dem 7. Mai 2022, um 14.15 Uhr deutscher Zeit (6.15 Uhr Ortszeit). Hier finden Sie einen Überblick über den Zeitplan:

14.15 Uhr: Profi-Männer

14.20 Uhr: Profi-Frauen

14.25 Uhr: Para-Triathleten

ab 14.45 Uhr: Altersklassen-Athleten

Übertragung: So sehen Sie den Ironman 2021/2022 in Utah live im Free-TV und Stream

Der Ironman 2021/2022 in Utah wird im Free-TV und Gratis-Stream übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender hr strahlt einen Großteil des Sportevents unter dem Titel "Ironman Weltmeisterschaft 2021 – Heimspiel extra live" ab 14.00 Uhr in seinem Programm aus. Als Reporter vor Ort fungiert Dirk Froberg. Die Sendung wird von Ralf Scholt moderiert.

Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie das komplette Rennen des Ironmans 2021/2022 in Utah auch online im Live-Stream auf sportschau.de verfolgen. Das Angebot ist kostenfrei nutzbar. Eine Registrierung ist hierfür nicht erforderlich.

Ironman: Der berühmteste Triathlon der Welt

Weltbekannt und berühmt berüchtigt: Der Ironman - normalerweise auf Hawaii - gilt als historischer und besonders anspruchsvoller Triathlon. 1978 zum ersten Mal ausgetragen, ist er seither der älteste Triathlon über die Langdistanz. Tausende Profis und Amateure nehmen jährlich am Ausdauerwettkampf auf der US-amerikanischen Inselgruppe teil und messen sich im Schwimmen (3,86 km), Radfahren (180,2 km) und Laufen (42,195 km).

Aus dem Wettbewerb ging neben zahlreichen berühmten Siegern und Siegerinnen auch die Marke Ironman hervor, die Triathlons auf der ganzen Welt veranstaltet. Über diese Events können sich internationale Athletinnen und Athleten für das Rennen auf Hawaii qualifizieren.

Austragungsort: Ironman auf Hawaii

Der normale Austragungsort des Ironman Hawaii ist Kailua-Kona auf Big Island. Die Region gilt mit einer vergleichsweise geringen jährlichen Niederschlagsmenge als trocken und enthält keine Flüsse. Im Norden Konas befindet sich der aktive Vulkan Hualālai. Die klimatischen Bedingungen machen den Triathlon in Kombination mit den hohen Distanzen im Schwimmen, Radfahren und Laufen zu einem der anspruchsvollsten weltweit.

Die Teilnehmenden schwimmen im offenen Meer des Pazifiks und kämpfen anschließend in der Lavawüste Hawaiis weiter um Top-Platzierungen. Plötzliche Seitenwinde und eine hügelige Landschaft werden beim Radfahren zur Herausforderung, bevor die Athletinnen und Athleten bei mehr als 30 Grad und wenig Schatten zum finalen Lauf aufbrechen.

Am 12. Oktober 2019 liefen beim Ironman Hawaii zum ersten Mal zwei Deutsche bei einem Event als Erste ins Ziel. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern machten deutsche Teilnehmer das Rennen. Für Jan Frodeno war es der bisher dritte Sieg, mit dem er sogar den Streckenrekord unterbieten konnte. Die weibliche Gewinnerin Anne Haug ist 2019 die erste deutsche Teilnehmerin, die den Ironman für sich entscheidet.