Ironman 2023 auf Hawaii: Zeitplan und Übertragung im TV oder Stream

Die Ironman Weltmeisterschaft 2023 findet für die Frauen wie gewohnt auf Hawaii statt. Alle Infos rund um Termin, Übertragung und Zeitplan finden Sie hier.

Der Ironman 2023 für die Männer fand bereits im September in Frankreich statt. Beim Ironman müssen die Teilnehmer 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und zum Schluss noch ein Marathon laufen. Das gilt für Frauen genauso wie für Männer. Für die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 geht es jedoch nicht nach Frankreich, sondern wie gewohnt nach Hawaii.

Das ist tatsächlich eine Weltpremiere. Normalerweise starten die Männer und die Frauen zeitgleich auf Hawaii. Der Veranstaltungsort Kailua-Kona hatte jedoch beschlossen, dass der Ort zu klein und die Menschenmassen zu groß sind. Ab diesem Jahr sollen sich die Frauen und Männer in Frankreich und Hawaii abwechseln. Was ist der Zeitplan für den Ironman auf Hawaii und wo wird das Sportevent übertragen? Alle Infos finden Sie hier.

Ironman 2023 auf Hawaii: Termin

Nach monatelanger Qualifikation findet nun der Ironman auf Hawaii statt. Am Samstag, dem 14. Oktober 2023, geht es los und die Sportler legen rund 225 Kilometer am Stück zurück. Bei der Ironman Weltmeisterschaft warten auf die Erstplatzierte satte 125.000 US-Dollar Preisgeld. Für die Zweit- und Drittplatzierte gibt es 65.000 und 45.000 US-Dollar. Der deutsche Patrick Lange erzielte bei den Männern im September den zweiten Platz, Sam Laidlow kam mit 8 Stunden und 6 Minuten als Erstes ins Ziel.

Auch in Hawaii treten einige deutsche Athletinnen an, unter ihnen auch Anne Haug. 2019 gewann sie als erste deutsche Frau den Ironman. Nach deutscher Zeit starten die Athletinnen um 18.25 Uhr. Deutschland ist Hawaii jedoch 12 Stunden voraus, vor Ort ist es also 6.25 Uhr in der Früh.

Zeitplan für den Ironman 2023 auf Hawaii

Was ist der genaue Zeitplan? Die Teilnehmerinnen starten nach deutscher Zeit zwischen 18.25 Uhr und 18.40 Uhr mit 3,8 Kilometern Schwimmen. Zwischen 19 Uhr und 1 Uhr können die Athletinnen dann ihre Fahrräder abholen und sich 180 Kilometern Radfahren widmen. Zum Schluss folgen noch 42 Kilometer Laufen. Die Ziellinie wird noch bis 11 Uhr für die letzten Finishers geöffnet sein. Hier finden Sie noch einmal einen Überblick über den Zeitplan für den 14. Oktober 2023.

18.25 Uhr Race Start - Professional Women 18.27 Uhr Race Start - Physically Challenged/Intellectual Disability & Handcycle Women 18.40 Uhr Race Start - Age Group Women - First Wave 19-1 Uhr Bike & Gear Pick-up 11 Uhr Magic Hour Final Finishers Spectator Celebration

Ironman 2023 auf Hawaii: Übertragung live im TV und Stream

Der Ironman der Frauen wird sowohl im Free-TV als auch Stream übertragen. Um 18.10 Uhr startet der Live-Stream auf sportschau.de. Das gesamte Rennen wird hier online übertragen. Wie lange genau das dauern wird, kann man nicht genau sagen. Im letzten Jahr kam die Erstplatzierte Chelsea Sodaro nach acht Stunden und 33 Minuten ins Ziel. Die deutsche Anna Haug brauchte 8 Stunden und 42 Minuten für das Rennen. Die Ironman Weltmeisterschaft wird jedoch auch im Free-TV übertragen. Im hr-Fernsehen wird das Rennen von 18.15 Uhr bis 19.30 Uhr sowie von 21.45 Uhr bis 3.45 Uhr übertragen.