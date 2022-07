Ironman in Dresden abgesagt – Ersatztermin im September?

Der Ironman in Dresden, der am kommenden Sonntag stattfinden sollte, wurde abgesagt. Grund soll eine fehlende Genehmigung sein. Ein Ersatztermin ist im Gespräch.

Es sollte eine Premiere werden, doch diese fällt nun ins Wasser: Der Ironman in Dresden wird abgesagt. Die Triathlon-Veranstaltung sollte eigentlich am Sonntag stattfinden, doch muss nun kurzfristig ausfallen, da eine Genehmigung fehlt.

"Trotz intensiver Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden bezüglich der Änderung der Radstrecke haben wir durch unsere weiteren gemeinsamen Gespräche und Planungen festgestellt, dass wir die erforderlichen Standards für die Strecke bis zum Renntermin an diesem Wochenende nicht umgesetzt bekommen", hieß es in einer Pressemitteilung: "Wir arbeiten mit den lokalen Behörden zusammen, um einen Ersatztermin im September zu vereinbaren, und werden so schnell wie möglich weitere Informationen zur Verfügung stellen."

Fehlende Genehmigung: Ironman in Dresden fällt aus

Im Vorfeld des Wettkampfs konnten nicht alle Genehmigungsfragen geklärt werden. Es fehlt eine Genehmigung für die Radstrecke. Das Radfahren steht beim Ironman nach dem Schwimmen und vor dem Laufen an.

Für die Triathlon-Veranstaltung am kommenden Wochenende hatten sich mehr als 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Sportlerinnen und Sportler wollen neben Deutschland auch aus den USA, aus Großbritannien und Norwegen anreisen. Was mit den Startgeldern passiert, ist unklar. Der Veranstalter sucht nun nach einem Ersatztermin im September.

Triathlon "Ironman 70.3" mit verkürzter Distanz

Der Ironman in Dresden wäre Teil der Triathlon-Rennserie "Ironman 70.3" gewesen. Es handelt sich um einen Markennamen der kommerziellen World Triathlon Corporation. Bei der Serie wird jeweils die Hälfte der Distanzen zurückgelegt, welche bei dem berüchtigten Ironman Hawaii gemeistert werden müssen.

Der Ironman 70.3 besteht daher aus 1,9 Kilometern Schwimmen, aus 90 Kilometern Radfahren und 21,1 Kilometern Laufen.

