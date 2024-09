Haugs Hoffnung: In guter Form um den WM-Titel kämpfen

Auch für Ex-Weltmeisterin Anne Haug wird die Ironman-WM-Premiere für die Frauen in Nizza zur großen taktischen Unbekannten. «Der Kurs ist für alle neu und keiner weiß so genau, wie die richtige Rennstrategie ist», sagte Haug der Deutschen Presse-Agentur vor dem Rennen am Sonntag.

Im vergangenen Jahr hatte die Britin Lucy Charles-Barclay in Hawaii ihren ersten WM-Triumph gefeiert und die Bayreutherin Haug sowie die Heidelbergerin Laura Philipp auf die Plätze zwei und drei verwiesen. Die Männer waren 2023 in Nizza gestartet, in diesem Jahr sind die Frauen an der Côte d'Azur dran. Die Männer starten im Rahmen des jährlichen Wechsels am 26. Oktober in Kailua-Kona.

Haug setzt in Nizza (Start 07.15 Uhr/ZDF Livestream ab 07.00/14.10 bis 16.35 live im ZDF) vor allem auf ihre Stärke auf der Laufstrecke. «Nach dem Rennen werden wir wissen, wem so ein Kurs besonders gut liegt», sagte die 41-Jährige. 2019 gewann Haug in Hawaii die Ironman-WM. Dreimal wurde sie über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen WM-Dritte.

Titelverteidigerin wollte erst nicht in Nizza starten

Trotz ihrer Weltbestzeit im Juli bei der Challenge Roth lief Haugs Jahr nicht wie erhofft. Vor allem zu Beginn musste sie eine längere Pause wegen einer Virusinfektion einlegen. «Die letzten vier Wochen sind sehr gut verlaufen und ich hoffe, dass ich für Nizza in guter Form bin», versicherte Haug.

Auch Philipp (37) wird wieder am Start sein und hofft mindestens wieder auf eine Medaille. Titelverteidigerin Charles-Barclay hatte zu Jahresbeginn erklärt, nicht in Nizza starten zu wollen und sich stattdessen voll auf die Ironman-Konkurrenzserie T100 zu konzentrieren. Im Laufe des Jahres hatte sie es sich aber anders überlegt und wird nun das hochkarätige Feld anführen.