Ironman-WM der Männer 2025: Zeitplan und Übertragung - wo findet der Triathlon heute statt?

Die Ironman-Weltmeisterschaft gilt als einer der härtesten und prestigeträchtigsten Ausdauerwettkämpfe der Welt. In der üblichen Langdistanz legen Athleten 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einen abschließenden Marathonlauf von über 42,2 Kilometer zurück – und das alles am Stück, ohne Pause. Ursprünglich auf Hawaii beheimatet, wurde das Rennen 2023 erstmals auf zwei Standorte aufgeteilt: Die Frauen starten seither in Kailua-Kona, die Männer in Nizza an der Côte d’Azur.

Im Jahr 2025 kehrt die Ironman-WM der Männer am 14. September zum zweiten Mal nach Nizza zurück. Die Strecke hat nicht nur landschaftlich einiges zu bieten, sie ist auch besonders anspruchsvoll. Vor allem das Radfahren durch das bergige Hinterland der Alpes-Maritimes mit über 2.400 Höhenmetern fordert selbst erfahrenste Athleten heraus. Gestartet wird am Kiesstrand der Baie des Anges, das Ziel liegt dann direkt an der berühmten Promenade des Anglais. Damit verbindet der Wettkampf mediterranes Flair mit echtem Hochleistungssport und bildet einen würdigen Schauplatz für einige der besten Athleten der Welt.

Wie sieht der Zeitplan für die Ironman-WM 2025 aus? Wo wird der Triathlon übertragen? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie im folgenden Artikel.

Ironman-WM der Männer: Zeitplan 2025 in Nizza

Das komplette Ironman-Event der Männer findet vom 10. bis zum 16. September 2025 statt. Von besonderer Bedeutung ist dabei der Tag des eigentlichen Rennens. In diesem Jahr ist das der 14. September. Die offizielle Ironman-Webseite nennt eine generelle Startzeit ab etwa 7 Uhr, spezielle Angaben je Altersklasse wurden bislang nicht veröffentlicht. Aber Triathlonfachportale wie tri2b.com haben die Startzeiten realistisch nach Kategorien gestaffelt. Diese betreffen sowohl die Profi- als auch Altersklassen der Athleten.

Damit ergeben sich für den Raceday voraussichtlich die folgenden Startzeiten:

6.50 Uhr: Start der Profis

6.51 Uhr: Start der Paraathleten

7 Uhr: Start der Altersgruppe 35

7.03 Uhr: Start der Altersgruppen 65, 70, 75 und 80

7.10 Uhr: Start der Altersgruppe 55

7.15 Uhr: Start der Altersgruppe 30

7.18 Uhr: Start der Altersgruppe 60

7.25 Uhr: Start der Altersgruppe 40

7.30 Uhr: Start der Altersgruppe 50

7.35 Uhr: Start der Altersgruppen 18 und 25

7.40 Uhr: Start der Altersgruppe 45

Ironman 2025 in Nizza: Übertragung des Triathlons

Auch in diesem Jahr gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, die Ironman-WM in Nizza live zu verfolgen. Zum einen bietet die offizielle Seite der Ironman Pro Series einen Live-Stream an, zum anderen wird das Rennen auch auf dem YouTube-Kanal des Wettkampfs live übertragen. Darüber hinaus übernimmt die Streamingplattform DAZN die Übertragung der WM. Um das Rennen dort verfolgen zu können, benötigen Sie aber ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter. Dieses erhalten Sie aktuell ab 34,99 Euro pro Monat.

Ob die Ironman-WM 2025 im linearen Fernsehprogramm gezeigt wird, ist noch unklar. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass das ZDF einen Live-Stream des kompletten Rennens anbietet und einen Ausschnitt davon live im klassischen Fernsehprogramm zeigt.

Sie haben noch nicht genug sportliche Unterhaltung im Herbst? An dem 16. September startet die Ligaphase der Champions League 25/26 und ab dem 24. September die Ligaphase der Europa League 25/26.