Ismaiks Aus bei 1860 München: Schad is, dass wahr is

Am Ende ist Hasan Ismaik ein ehrlich gemeintes „Vergelt‘s Gott“ zu sagen. Der Mann hat 14 Jahre den unterklassigen Profifußball wie kaum ein anderer geprägt. Die Zeiten des illustren und bunten Münchens schienen schon vorbei. Die Schickeria verbleicht, die flanierfähige Leopoldstraße nur noch eine Posermeile getunter PS-Schleudern. Wo früher Freddy Mercury oder zumindest die Spider Murphy Gang in der Szene den Ton setzten, pocht heute aus jeder der beliebigen Schwabinger Bars das gleiche beliebige Einheitsgedudel. Nun wäre es reichlich übertrieben zu behaupten, unter Ismaik hätte sich München wieder zu einer glitzernden Metropole entwickelt. Für das bisschen Promi-Blingbling sind schon seit Jahren die neureichen Nachbarn des FC Bayern zuständig. Seit der Jordanier aber 2011 in den damals darbenden Zweitligisten investierte, versprach der Verein, der sich ebenso selbstbewusst wie wahrheitsgemäß „Münchens große Liebe“ nennt, ein Höchstmaß an Unterhaltung.

Ismaik war an manch spaßigem Exzess nur mittelbar beteiligt. Dass Julian Weigl beispielsweise im Sommer 2014 in nachtschwerem Zustand einem Taxifahrer erläuterte, dass der TSV 1860 München noch Potenzial in Sachen Professionalisierung habe, konnte der Geschäftsmann nicht wissen. Der junge Weigl war sein Kapitänsamt eine Woche nach seiner Ernennung wieder los. Der Taxler war ein Löwenfan. Wie in München halt beinahe ein jeder Droschkenkutscher dem Traditionsverein anhängt. Derlei weiß Ismaik wahrscheinlich nicht. Generell wusste er relativ wenig über die Befindlichkeiten des deutschen Fußballs im Allgemeinen und der Blauen im Speziellen. Höchstwahrscheinlich wusste er nicht mal, dass Weigl der Kapitän seines Invests war. Gemacht dazu vom extrovertierten Trainer Ricardo Moniz. Zumindest den aber kannte Ismaik.

Hasan Ismaik versammelte allerhand unterhaltsames Personel in München

Wie auch Anthony Power, den Ismaik zu seinem Statthalter machte. Eine Funktion, die hierzulande am häufigsten mit Pontius Pilatus in Verbindung gebracht wird. Auch Power leistete sich einige zumindest zweifelhafte Urteile. Dereinst entzog er den Boulevardmedien die Akkreditierungen zu den Spielen oder verantwortete ein Transferminus von rund 20 Millionen Euro. Es war aber auch nicht alles schlecht. So brachte er sich beispielsweise während der Corona-Pandemie vorbildlich im Fitnessraum an der Grünwalder Straße in Form – untersagte das aber den Juniorenmannschaften.

Nun aber: Aus is und gar is, und schad is, dass wahr is. Der Mann, der in Fankreisen als „der Scheich“ bekannt ist, hat sich zurückgezogen. Seine Anteile verkauft. Münchner Medien berichten, dass am vergangenen Wochenende unmittelbar nach der Verlautbarung vereinzelt Silvesterraketen über Giesings Höhen rauschten. Über 80 Millionen Euro hat Ismaik im Verlauf der Jahre in den Verein gesteckt. Bekommen hat er dafür: Spott, Hass, Speichellecker und Aufmerksamkeit. Als er beispielsweise ankündigte, an das neue Stadion des TSV 1860 München solle sich ein Löwengehege anschließen. Oder als er dem Verein notwendige Zahlungen verweigerte, weshalb der Klub nicht nur in die dritte Liga abstieg, sondern in der Regionalliga antreten musste. Freilich hatte auch das seine Vorzüge. Es war beispielsweise die Geburtsstunde der Wampe von Giesing. Stürmer Sascha Mölders war anzusehen, dass es ihm gut schmeckt. Gegen robuste Regionalligaverteidiger aber war ein gesteigertes Kampfgewicht das richtige Mittel der Wahl. Die Wampe schoss die Löwen in Liga drei.

Dort vegetieren die Münchner nun seit einigen Jahren rum. Das Tradition (aber auch Bier und Körperausscheidungen jeglicher Art) atmende Grünwalder Stadion ist immer noch der Star des Vereins. Erstmals aber seit langer Zeit macht sich rundherum Aufbruchsstimmung breit. Und das schon vor dem Abschied Ismaiks. Die Münchner verpflichteten in Florian Niederlechner und Kevin Volland zwei namhafte Stürmer mit Löwen-Vergangenheit, dazu noch in Thomas Dähne von Absteiger Holstein Kiel einen Bundesliga erprobten Torwart. Nun, da sich der alte Investor verabschiedet hat, könne ein frei atmender Verein endlich wieder zum Sprung in die zweite Liga ansetzen. Hoffen Ismaiks Kritiker.

Dabei ist noch vollkommen offen, was die neuen Investoren genau mit dem Klub vorhaben. Noch ist nicht einmal bekannt, um wen es sich bei den Investoren handelt. Laut einer Vereinsmitteilung habe eine Schweizer Familienholding die Anteile von Ismaik erworben. Ursprünglich sollte am Mittwoch enthüllt werden, um wen es sich bei dem geheimnisvollen Spender handelt. Aber – Vergelt‘s Gott – sind die Löwen halt die Löwen und scheren sich nicht um menschengemachte Terminpläne. So bleibt noch mehr Zeit zum Spekulieren, Hoffen und Bangen. Wird es „to the top“ gehen, wie einst der von Ismaik verpflichtete Trainer Vitor Pereira in einer Wirtschaft nahe der Theresienwiese den Fans zurief? Es ging übrigens in die andere Richtung. Aber unterhaltsam war es allemal. Wird es sicher auch bleiben. Es sind schließlich die Löwen.