Italien - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung vom Viertelfinale der Nations League

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der Nations League 2024/25 auf Italien. Anlässlich des Hinspiels reist das DFB-Team, welches seit September 2023 von Julian Nagelsmann trainiert wird, nach Mailand, um dort gegen den viermaligen Welt- und zweimaligen Europameister anzutreten. Bei der „Squadra Azzurra“, wie das italienische Nationalteam auch genannt wird, steht Luciano Spalletti an der Seitenlinie. Der 66-Jährige übernahm das Amt des Cheftrainers im September 2023 von seinem Vorgänger Roberto Mancini. Letzterer hatte Italien unter anderem zum Gewinn der Europameisterschaft 2021 geführt.

Fußballspiele zwischen Deutschland und Italien gelten schon lange als Klassiker, zudem ist die Squadra Azzurra für das DFB-Team eine Art Angstgegner. Dies liegt in erster Linie an ihrer gemeinsamen Vergangenheit - bei der WM 2006 sowie der EM 2012 besiegte Italien Deutschland und warf die DFB-Spieler damit aus den jeweiligen Turnieren. Bundestrainer Nagelsmann und seine Mannschaft nehmen die kommenden Begegnungen mit den Italienern dementsprechend ernst: „Das Viertelfinale gegen Italien hat für uns große Bedeutung. Das sind zwei Spiele, die wir absolut positiv gestalten müssen und wollen“, so der ehemalige Coach des FC Bayern im Vorfeld.

Wann genau findet die Partie zwischen Italien und Deutschland statt? Wie läuft die Übertragung des Spiels und gibt es das Nations-League-Match auch im Free-TV zu sehen? Informationen rund um die Übertragung des Viertelfinal-Hinspiels zwischen der DFB-Elf und der Squadra Azzurra haben wir hier für Sie.

Italien vs. Deutschland in der Nations League: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anpfiff?

Das Hinspiel zwischen Italien und Deutschland im Viertelfinale der Nations League findet am 20. März 2025 statt- damit fällt der Termin auf einen Donnerstag. Der Anpfiff im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion, die Heimspielstätte der beiden Serie-A-Klubs Inter und AC Milan, erfolgt um 20.45 Uhr.

Italien - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Nations League 2024/25

Die Übertragung der Nations League 2024/25 obliegt in Deutschland gleich mehreren Sendern und Streaming-Anbietern: DAZN, ARD, ZDF und RTL zeigen allesamt Spiele der Nations League. Wer keine Partie des Wettbewerbs verpassen möchte, kommt um ein DAZN-Abo nicht herum. Das Jahresabo bei dem Streaming-Dienst kostet derzeit umgerechnet monatlich 34,99 Euro. Für all diejenigen, die ohnehin nur die Deutschland-Spiele live verfolgen möchten, gibt es jedoch gute Nachrichten: Alle Spiele mit deutscher Beteiligung gibt es nämlich im Free-TV bei RTL, der ARD oder im ZDF zu sehen. Das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Italien und Deutschland überträgt die ARD.

Alle Informationen zur Übertragung des Duells im Überblick:

Spiel: Italien vs. Deutschland (Nations-League-Viertelfinale, Runde 1/2)

Datum: Donnerstag, 20. März 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand (ITA)

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD

Italien gegen Deutschland in der Nations League: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de standen sich die beiden Nationalmannschaften bislang in 38 Partien auf dem Rasen gegenüber. Mit 15 Siegen haben die Italiener dabei die Nase vorne, Deutschland konnte „nur“ elf Spiele für sich entscheiden. Zwölf Begegnungen endeten unentschieden. Das Torverhältnis fällt mit 50:53 knapp zugunsten der Azzurri aus. Zuletzt trafen Deutschland und Italien in der Gruppenphase der Nations League 2022/23 aufeinander. Das Duell am 14. Juni 2022 gewannen die DFB-Spieler klar mit 5:2.