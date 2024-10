Jahn Regensburg gegen Greuther Fürth live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Die DFB-Pokalsaison 2024/2025 ist in vollem Gange. Ende Oktober geht es für die teilnehmenden Mannschaften in Runde 2. Für die 2. Runde des Wettbewerbs erfolgte die Auslosung der Begegnungen aus zwei Behältern. In einem befanden sich die Teams der Bundesliga und 2. Bundesliga, im anderen die Amateurvereine. Grundlage für die Zuordnung ist der jeweilige Spielklassenstatus in der vergangenen Saison.

Für jede Begegnung wurde zunächst ein Los aus dem Behälter der Amateurmannschaften und anschließend eines aus dem Behälter der Profivereine gezogen. Da der Behälter der Amateure während der Ziehung leer geworden ist, wurden die verbliebenen Teams aus dem anderen Behälter gegeneinander ausgelost. Auf diesem Wege ist im DFB-Pokal 24/25 die Paarung zwischen den beiden Zweitligisten Jahn Regensburg und Greuther Fürth zusammengekommen. Die zuerst gezogene Mannschaft erhielt das Heimrecht - in diesem Fall Jahn Regensburg. Diejenige Mannschaft, die am Ende des Spiels den Sieg für sich beanspruchen kann, qualifiziert sich für die dritte Runde des Wettbewerbs.

In der 2. Bundesliga sind Regensburg und Fürth bereits am 4. Spieltag der aktuellen Saison aufeinandergetroffen. Das Spielergebnis war eindeutig: Greuther Fürth konnte sich mit einem 4:0 gegen Regensburg durchsetzen. Für Jahn Regensburg war dies allerdings nicht die einzige Niederlage. Bis zum 9. Spieltag ist die Mannschaft unter Trainer Joe Enochs insgesamt sieben Mal als Verlierer vom Platz gegangen.

Im DFB-Pokal bekommt Regensburg noch einmal die Chance, sich von einer besseren Seite zeigen zu können. Wann findet das Spiel statt? Wo gibt es die Begegnung im TV und Stream zu sehen? Hier haben wir alle wichtigen Infos rund um das DFB-Pokalspiel zwischen Jahn Regensburg und Greuther Fürth für Sie.

Regensburg - Fürth im DFB-Pokal 24/25: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut dem Spielplan des DFB-Pokals 24/25 stehen sich Jahn Regensburg und Greuther Fürth am Dienstag, dem 29. Oktober 2024, auf dem Rasen gegenüber. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Jahnstadion Regensburg.

Jahn Regensburg vs. Greuther Fürth live im Free-TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 24/25

Sky bleibt auch in dieser Saison der Anbieter des umfassendsten TV-Angebots für den DFB-Pokal. Wie in den Vorjahren übernimmt der Pay-TV-Sender die Übertragung aller 63 Partien – von der ersten Runde bis zum Finale. Zeitgleich stellt Sky für die Spiele auf sky.de einen Livestream zur Verfügung. Auch das Match zwischen Regensburg und Fürth wird am 29. Oktober 2024, exklusiv auf Sky ausgestrahlt. Im Free-TV gibt es die Begegnung nicht zu sehen.

Um die Übertragung der 2. Bundesliga kümmert sich in der Saison 24/25 übrigens ebenfalls der Pay-TV-Sender Sky. Für das Sportpaket inklusive DFB-Pokal, Bundesliga und 2. Bundesliga werden bei Sky monatlich 35 Euro fällig.

Alle wichtigen Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des DFB-Pokalspiels, haben wir nochmal kurz und knapp für Sie zusammengefasst:

Spiel: Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth, DFB-Pokal 24/25, 2. Runde

Datum: 29. Oktober 2024

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Jahnstadion, Regensburg

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Jahn Regensburg gegen SpVgg Greuther Fürth im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Nach Angaben von fussbaldaten.de sind sich Regensburg und Fürth insgesamt 17 Mal in der 2. Bundesliga begegnet. Auch hier schaffte es Regensburg nur zweimal, die Fürther zu besiegen. In fünf Partien trennten sich die zwei Mannschaften mit einem Unentschieden voneinander. Greuther Fürth hingegen gelang es, zehn der 17 Spiele für sich zu entscheiden. Für Jahn Regensburg und Greuther Fürth ist es das erste Mal, dass sie im DFB-Pokal gegeneinander spielen.