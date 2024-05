Jahn Regensburg vs. Wehen-Wiesbaden live im Free-TV und Stream: Relegation zur 2. Liga

Im Kampf um die Relegation zur 2. Liga treffen Jahn Regensburg und Wehen-Wiesbaden aufeinander. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Hinspiels.

Die Saison 23/24 der 2. Bundesliga ist gespielt und so ist bereits klar, dass Hansa Rostock und der VfL Osnabrück am Tabellenende stehen und deshalb in die 3. Bundesliga absteigen. Der SV Wehen Wiesbaden belegt den drittletzten Tabellenplatz und muss deswegen in die Relegation, um für den Klassenerhalten zu kämpfen. Hier wartet Jahn Regensburg auf die Wiesbadener, denn die Regensburger haben sich am Ende der Saison an dritter Position der 3. Liga platzieren können. Erst nach dem Hin- und Rückspiel der Relegation zur 2. Liga wird also endgültig festehen, welche Mannschaften in der kommenden Saison 24/25 in der 2. Bundesliga auflaufen werden.

Wehen Wiesbaden war dabei erst vergangenen Saison aus der 3. in die 2. Liga aufgestiegen, nach einer erfolgreichen Relegation gegen Arminia Bielefeld. Jahn Regensburg musste dagegen am Ende der Saison 22/23 den Abstieg in die 3. Liga hinnehmen und möchte nun die Chance nutzen, gleich wieder den Sprung zurück in die zweithöchste Liga zu schaffen.

Sie wollen wissen, wann genau das Hinspiel der Relegation zwischen Jahn Regensburg und Wehen-Wiesbaden stattfindet und wie Sie die Begegnung verfolgen können? Hier gibt es alles Wichtige rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung der Partie.

SSV Jahn Regensburg - SV Wehen-Wiesbaden: Termin und Uhrzeit der Hinrunde der Relegation 2024

Die Termine für die Relegation zur 2. Liga 2024 stehen bereits fest: Das Hinspiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem SV Wehen-Wiesbaden findet am Freitag, dem 24. Mai 2024, statt. Los geht die Übertragung um 20.30 Uhr, ausgespielt wird die Partie im Jahnstadion in Regensburg.

Hinrunde der Relegation zur 2. Liga: Freitag, 24. Mai 2024, 20.30 Uhr

Die Rückrunde wird dann am Dienstag, 28. Mai 2024, ausgetragen. Auch hier geht es um 20.30 Uhr los.

Jahn Regensburg gegen Wehen-Wiesbaden live im TV und Stream: Übertragung der Relegation zur 2. Liga

Während die Übertragung der 2. Liga hauptsächlich beim Pay-TV-Sender Sky lief, gibt es für die Hinrunde der Relegation zur 2. Liga gute Nachrichten, denn diese wird auch bei Sat.1 gezeigt - es gibt die Partie also im Free-TV zu sehen. Wer das Hinspiel nicht im Fernseher ansehen möchte, hat zudem auch online kostenlose Optionen: Sowohl der Streaminganbieter Joyn als auch ran.de zeigen die Begegnung. Natürlich gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, das Hinspiel in der Relegation bei Sky anzusehen. Das funktioniert über die beiden Sky-Angebote Sky Sport Bundesliga 1 und WOW.

Spiel: Jahn Regensburg gegen Wehen-Wiesbaden , Hinspiel Relegation zur 2. Bundesliga 2024

gegen , Hinspiel zur 2. Bundesliga 2024 Datum Freitag, 24. Mai 2024

Freitag, 24. Mai 2024 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Gratis-Stream : Joyn , ran.de

: , ran.de Übertragung im Pay-TV: Sky

Jahn Regensburg - Wehen-Wiesbaden: Die Relegation zur 2. Bundesliga im Liveticker

Das Hin- und Rückspiel der Relegation zur 2. Liga entscheidet für Regensburg und Wiesbaden darüber, in welcher Liga sie in der kommenden Saison spielen werden. Wer diese schicksalhaften Begegnungen nicht live im TV verfolgen kann, aber trotzdem aktuell darüber informiert sein möchte, wie die Partien verlaufen, für den gibt es eine Alternative: den Liveticker der Augsburger Allgemeinen zur 2. Bundesliga.

Hier gibt es auch für die Spiele der Relegation alle Infos hautnah zum Mitlesen - alle Freistöße, alle Auswechselungen und natürlich auch alle Tore. Obendrauf finden sich hier auch zusätzlich Informationen zu den verschiedenen Partien, wie zum Beispiel die Aufstellung der jeweiligen Mannschaften.

SSV Jahn Regensburg vs. SV Wehen-Wiesbaden: Bilanz und Infos

Ein Blick in die Bilanz von fußballdaten.de verrät: Die Teams aus Regensburg und Wiesbaden treffen nicht zum ersten Mal aufeinander. Die erste verzeichnete Begegnung fand bereits am 12. August 2000 statt, damals noch in der Regionalliga Süd; aus dieser Partie ging Regensburg mit einem 3:0 als Sieger hervor. Seitdem gab es noch 24 weitere Aufeinandertreffen - davon hieß es am Ende 5 Mal Unentschieden, 7 Mal gewann Wehen-Wiesbaden und 13 Mal Regensburg. Das bisher letzte Mal standen sich beide Mannschaften im DFB-Pokal 2020/21 gegenüber. Diese Begegnung gewann Jahn Regensburg mit 4:2 nach Elfmeterschießen.