Jahn Regensburg - VfB Stuttgart heute live im TV und Stream: Übertragung im DFB-Pokal 24/25

Der DFB-Pokal 2024/25 markiert die 82. Auflage des traditionsreichen deutschen Pokalwettbewerbs. Die Saison begann vom 9. bis 12. August 2024 mit der ersten Runde, an der 64 Teams aus der Bundesliga, 2. Bundesliga sowie Mannschaften aus den unteren Ligen und Regionalverbänden teilnahmen.

Das Turnier wird im klassischen K.o.-Modus gespielt: Steht es nach 90 Minuten unentschieden, folgen Verlängerung und gegebenenfalls ein Elfmeterschießen. Das große Finale ist für den 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion terminiert.

16 Teams sind also noch vertreten im DFB-Pokal der Saison 2024/25, unter ihnen Jahn Regensburg und der VfB Stuttgart, die in der nächsten Runde aufeinander treffen. Die Ostbayern gehen als klare Außenseiter in die Partie, während der VfB Stuttgart als Favorit antritt und auf den Einzug ins Viertelfinale hofft. Der VfB trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals bereits zum dritten Mal auf einen Gegner aus der 2. Liga. In den vorherigen Runden setzte sich der Bundesligist souverän mit 5:0 gegen den SC Preußen Münster (1. Runde) und knapp mit 2:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern (2. Runde) durch.

Jahn Regensburg hingegen überzeugte in der laufenden Pokalsaison mit zwei 1:0-Siegen gegen höherklassige Teams: den VfL Bochum (1. Runde) und die SpVgg Greuther Fürth (2. Runde). Nach der Auslosung äußerte sich Fabian Wohlgemuth, Sportvorstand des VfB Stuttgart, zuversichtlich über die bevorstehende Aufgabe: “Gegen Jahn Regensburg sind wir als Erstligist trotz des Auswärtsspiels in der Favoritenrolle. Wir wissen aber natürlich, dass sich die Regensburger in der ersten Pokalrunde gegen den VfL Bochum durchgesetzt haben und sind dementsprechend gewarnt.“

Wann findet das Achtelfinal-Spiel zwischen Regensburg und Stuttgart statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie.

Jahn Regensburg - VfB Stuttgart im DFB-Pokal 24/25: Termin, Uhrzeit und Anstoß

Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 findet die Partie zwischen Jahn Regensburg und dem VfB Stuttgart am 3. Dezember 2024 statt. Anstoß ist um 18 Uhr im Regensburger Jahn-Stadion.

Jahn Regensburg vs. VfB Stuttgart live im TV und Stream: Übertragung im Achtelfinale im DFB-Pokal 24/25

Die Rechte für die Übertragung des DFB-Pokals 2024/25 sind zwischen Pay-TV und Free-TV aufgeteilt. Sky zeigt sämtliche Partien des Wettbewerbs live, während ARD und ZDF eine Auswahl von insgesamt 15 Spielen – darunter die Halbfinals und das Finale – kostenlos im Free-TV anbieten, allerdings nicht diese Begegnung zwischen Regensburg und Stuttgart.

Für den vollen Zugriff auf alle Spiele ist ein Sky-Sport-Abonnement erforderlich, das ab 25 Euro monatlich erhältlich ist. Wer zusätzlich die Bundesliga und die 2. Liga live verfolgen möchte, muss mit einem Preis von 35 Euro pro Monat rechnen (Stand: Dezember 2024). Das Finale am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion wird sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV übertragen.

Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel : Jahn Regensburg - VfB Stuttgart, DFB-Pokal 24/25, Achtelfinale

Datum : Dienstag, 3. Dezember 2024

Uhrzeit : 18 Uhr

Ort : Jahn-Stadion, Regensburg

Übertragung im Free-TV : ---

Übertragung im Pay-TV : Sky

Übertragung im Live-Stream : Sky und WOW

Jahn Regensburg gegen VfB Stuttgart im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Das Portal fussballdaten.de verzeichnet bisher zehn Begegnungen zwischen den beiden Vereinen. Die württembergischen Schwaben gingen siebenmal als Gewinner vom Rasen, die Bayern konnten nur ein einziges Match für sich entscheiden. Zweimal remis also. Die Torbilanz beträgt 24:9 zugunsten der Stuttgarter.