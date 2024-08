Jahn Regensburg gegen VfL Bochum im TV und Stream: Termin und Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Der SSV Jahn Regensburg aus Bayern spielt aktuell in der zweiten Liga. Am DFB-Pokal hat der Verein schon zahlreich teilgenommen, zudem auch an Wettbewerben wie dem Süddeutschen-Pokal und dem Landespokal-Bayern. Siege konnten sie dabei auch erlangen, unter anderem erhielt das Team einmal den Titel Meister der Regionalliga Bayern und ganze sechsmal wurden sie Landespokal-Bayern-Gewinner. Unter Leitung des Trainers Joe Enochs geht es nun in die erste Runde des DFB-Pokals 24/25.

Auf der anderen Seite der Partie haben wir den VfL Bochum. Der Verein aus Nordrhein-Westfalen spielt in der Ersten Bundesliga. In der „Ewigen Tabelle“ stehen sie derzeit auf Platz 13. Neben dem DFB-Pokal nahmen die Bochumer schon an Wettkämpfen wie dem Westdeutschen-Pokal, dem Zweitliga-Pokal und zweimal sogar am UEFA-Cup teil. In ihrer Laufbahn hat die Mannschaft dabei Titel erlangt wie einmal Westdeutscher-Pokalsieger und viermal Deutscher Zweitligameister. Nun geht es für die Erstligisten mit ihrem Trainer Peter Zeidler gegen Regensburg in die erste Runde des DFB-Pokals 24/25.

Wann findet das Spiel zwischen Regensburg und Bochum statt? Wo wird es im TV und Stream übertragen? Die Antworten auf die Fragen und weitere spannende Infos können Sie hier nachlesen.

Jahn Regensburg - VfL Bochum im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Die Partie zwischen Regensburg und Bochum findet dem Spielplan des DFB-Pokals 24/25 zufolge am 18. August 2024 statt. Die Regensburger dürften zu diesem Zeitpunkt schon im Wettbewerbsfieber sein, da die 2. Liga dann bereits gestartet ist. Für die Bochumer geht es erst ab dem 23. August mit dem Start der 1. Bundesliga los. Anpfiff des DFB-Pokal-Matches ist am Nachmittag um 15.30 Uhr im Jahnstadion Regensburg.

Regensburg gegen Bochum beim DFB-Pokal 24/25: Übertragung im TV und Stream

Wollen Sie die Partie zwischen Regensburg und Bochum im TV oder Stream schauen, werden Sie um ein Abonnement im Pay-TV nicht herumkommen. Die Free-TV-Sender ARD und ZDF zeigen zwar auch Spiele in voller Länge, dabei geht es aber nur um 15 ausgewählte Highlight-Matches wie Halbfinale und Finale. Die komplette Übertragung des DFB-Pokals 24/25 übernimmt der Pay-TV-Sender Sky. Um die Spiele des DFB-Pokals dort anzusehen, benötigen Sie das Sport-Paket, welches aktuell 25 Euro pro Monat kostet. Wenn Sie bei Sky auch die Spiele der Bundesliga und der 2. Liga sehen wollen, brauchen Sie ein weiteres Abonnement, dieses kostet dann weitere 35 Euro pro Monat.

Alle Informationen zur Partie auf einen Blick:

Spiel: Jahn Regensburg - VfL Bochum

Datum: 18. August 2024

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Jahnstadion Regensburg, Regensburg

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

Jahn Regensburg – VfL Bochum: Bilanz der Teams

Laut fußballdaten.de sind beiden Mannschaften schon 12 Mal gegeneinander angetreten. Dabei gewann Regensburg fünfmal, Bochum viermal und dreimal ging das Match unentschieden aus. Die Bilanz zeigt also ein sehr ausgeglichenes Aufeinandertreffen der Gegner und es ist schwer vorauszusagen, wer von beiden als Favorit ins Spiel beim DFB-Pokal 24/25 gehen wird.