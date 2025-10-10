Wie Jeff Strasser die deutsche Elf ärgern will

Es gibt keine Kleinen mehr im Fußball. Das haben die Bundestrainer Berti Vogts und Rudi Völler gesagt. Meist diente der Spruch nach Gurkenspielen der deutschen Nationalmannschaft als Ausrede, wenn sich die schwarz-rot-goldenen Balltreter im Duell gegen Nobodys, die im Hauptberuf als Metzger oder Versicherungsvertreter arbeiteten, bis auf die Knochen blamierten. Am Freitag trifft die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation auf den Fußball-Zwerg Luxemburg. Die Mannschaft wird seit wenigen Wochen von Jeff Strasser trainiert, der eine Bundesliga-Vergangenheit hat.

Als Spieler war Strasser 1999 über den 1. FC Kaiserslautern in die deutsche Bundesliga gekommen. Auf drei Jahre für die „Roten Teufel“ folgten vier Spielzeiten im Trikot von Borussia Mönchengladbach. Der gebürtige Luxemburger galt nicht als Filigran-Techniker. Die Fußball-Experten sortierten den Verteidiger in der Kategorie „Mentalitätsmonster“ ein. Er kam über Willen und Kampf ins Match. Diese Spielweise macht einen Fußballer zum Liebling der Zuschauer. In Kaiserslautern gründete sich ein eigener Strasser-Fanklub.

Herzprobleme stoppen Strasser in Kaiserslautern

Nach seiner Spielerlaufbahn wechselte der Kicker 2012 auf die Trainerbank des luxemburgischen Erstligisten Fola Esch. Mit einer Empfehlung von 2,13 Punkten pro Partie im Schnitt kehrte er im September 2017 als Trainer nach Kaiserslautern zurück. Die „Roten Teufel“ kämpften gegen den Abstieg aus der zweiten Liga. Im Januar 2018 klagte der Chefcoach während des Spiels in Darmstadt über Unwohlsein und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Partie wurde abgebrochen. Bei Strasser wurden Herzrhythmusstörungen diagnostiziert. Aus gesundheitlichen Gründen trat er in Kaiserslautern zurück.

98 Länderspiel-Einsätze für Luxemburg

Im August 2018 kehrte der Vater von zwei Söhnen zu Fola Esch zurück. Es folgten mehrere Stationen im Großherzogtum. Im August dieses Jahres übernahm der 51-Jährige das Team auf Platz 92 der Fußball-Weltrangliste (Deutschland: Rang zwölf). Luxemburg kämpft in einer WM-Qualifikationsgruppe mit Deutschland, Nordirland und der Slowakei um ein Ticket für die WM-Endrunde 2026. Für sein Land lief Strasser 98 Mal auf. In diversen Qualifikationsrunden für Welt- und Europameisterschaften war das kleine Land früher noch häufiger der Prügelknabe als heute. Am Freitag (20.45 Uhr/ARD) möchte Strasser gegen den viermaligen Weltmeister den erneuten Beweis antreten, dass es keine Kleinen im Fußball mehr gibt.