FCA-Profi Jeffrey Gouweleeuw: „Im Fußball gibt es keine Garantien“

Vor einem Jahr befand sich der FC Augsburg im Trainingslager in Österreich. Damals ohne Jeffrey Gouweleeuw. Der Niederländer ließ sich am Fuß operieren, kehrte erst gegen Ende der Vorbereitung ins Mannschaftstraining zurück. Zudem plante der Fußball-Bundesligist ohne seinen langjährigen Kapitän. Gouweleeuw hatte der damalige Sportgeschäftsführer Stefan Reuter für entbehrlich gehalten. Doch der Abwehrchef blieb, während Reuter sich zurückzog. Gouweleeuw absolvierte 30 Ligaspiele und verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr bis Sommer nächsten Jahres. Erreicht er eine bestimmte Anzahl an Spielen, dehnt sich der Kontrakt automatisch bis Ende Juni 2026. Auf der Reise in Südafrika äußert sich der 33-Jährige...

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jeffrey Gouweleeuw Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis