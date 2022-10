Prozess in München: Jérôme Boateng wegen Körperverletzung vor Gericht

Jérôme Boateng muss sich ab Donnerstag in einem Berufungsprozess des Vorwurfs der Körperverletzung erwehren. Am Freitag wird ein Urteil in München erwartet.

Im Sommer 2021 verließ Jérôme Boateng München nach zehn Jahren. Sein Vertrag beim FC Bayern war ausgelaufen, es wurde ein neues Kapitel in dem Leben und in der Karriere des Fußball-Stars aufgeschlagen. Der gebürtige Berliner wechselte zu Olympique Lyon. Nun kehrt er nach München zurück, mindestens für zwei Tage. Es wird aber kein freudiges Wiedersehen mit der bayerischen Hauptstadt sein. Boateng muss sich vor dem Landgericht München I verantworten.

Prozess gegen Boateng: Vorwurf der Körperverletzung

Boateng muss seine Glitzerwelt, in welcher er sich gerne mit teuren Klamotten und Sonnenbrillen, auf Jachten im türkisblauen Meer und mit berühmten Persönlichkeiten des Sports wie Robert Lewandowski zeigt, verlassen, um einem Berufungsprozess wegen des Vorwurfs der Körperverletzung beizuwohnen.

Dieser wird ihm im berüchtigten Saal 101 gemacht, nachdem ihn das Amtsgericht im September 2021 zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt hatte. Es geht bei dem Berufungsprozess um das Verfahren "Karibik", welches die Justiz aus gutem Grund so getauft hat. Im Jahr 2018 soll Boateng seiner Ex-Freundin im gemeinsamen Urlaub in einem Luxusresort auf den karibischen Turks- und Caicosinseln ins Gesicht geschlagen haben. Im Prozess hatte es der Richter als erwiesen angesehen, dass der 76-malige deutsche Nationalspieler die Körperverletzung als erwiesen an. Es wurde eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30.000 Euro verhängt. Es handelt sich dabei um den höchstmöglichen Tagessatz, Boateng wäre mit solch einer Geldstrafe aber nicht vorbestraft. Das ist in Deutschland erst ab 90 Tagessätzen der Fall.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Berufungsprozess gegen Boateng beginnt am Donnerstag in München

Das Urteil aus dem September 2021, das nach einem Marathon-Prozesstag über zehn Stunden gefällt wurde, ist noch nicht rechtskräftig. Boateng hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Selbiges gilt für die Staatsanwaltschaft und seine Ex-Freundin, die als Nebenklägerin auftritt. Der Berufungsprozess beginnt am Donnerstag, 20. Oktober 2022. Es sind zwei Verhandlungstage angesetzt.

Boateng hat einen neuen Verteidiger an seiner Seite. "Wir erhoffen uns ein faireres Verfahren", sagte Norman Nathan Gelbart der dpa. "Die Verteidigung vertritt die Auffassung, dass in dem erstinstanzlichen Verfahren vor dem Amtsgericht München wichtige, Herrn Boateng entlastende Umstände nicht beziehungsweise nicht ausreichend gewürdigt wurden. Wir sind optimistisch, dass es in wesentlichen Fragen zu neuen Erkenntnissen kommen wird."

Die Staatsanwaltschaft fordert in dem Berufungsprozess eine Bewährungsstrafe von 1,5 Jahren und eine Geldauflage von 1,5 Millionen Euro.

Lesen Sie dazu auch

Boateng wegen Körperverletzung vor Gericht: Ex-Freundin berichtete von schweren Misshandlungen

Boatengs Ex-Freundin hatte im Prozess ein Bild von dem Fußball-Star gezeichnet, welches in der Öffentlichkeit so kaum vorstellbar war. Der Innenverteidiger hatte sich als Weltmeister 2014 zu einem Idol vieler Fußball-Fans und heranwachsenden Spielerinnen und Spielern aufgeschwungen. Die Mutter seiner beiden Zwillingsmädchen stellte Boateng jedoch als Gewalttäter dar.

Die Frau sagte damals unter anderem aus, dass Boateng an ihren Haaren gerissen und ihr in den Kopf gebissen habe. Auch angespuckt habe er sie. Als sie auf die Knie gefallen sei, habe er sie stark in die Niere geboxt, sodass sie keine Luft mehr bekam. Sie gab an, dass es sich nicht um den ersten Vorfall dieser Art gehandelt habe. In der Karibik soll es aber der heftigste Vorfall gewesen sein.

Boateng stritt die Vorwürfe vor Gericht ab und schilderte den Vorfall vollkommen anders. Der 34-Jährige gab an, seine Ex-Freundin nie geschlagen zu haben. Ein Gutachter schenkte der Version seiner Ex-Freundin allerdings mehr Glauben, was das Gericht überzeugte. Am 21. Oktober 2022 soll nun feststehen, wie die zweite Instanz den Vorfall einschätzt und wie das Urteil aussieht.