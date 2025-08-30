Jörg Wontorra: „Ansonsten habe ich sie alle gehabt“

Hallo Herr Wontorra, wo erwische ich Sie denn?

JÖRG WONTORRA: Überraschenderweise in Bremen. Weil wir ja auch ganz gerne mal auf in Marbella sind. Aber in der Hauptsaison eigentlich nie. Da ist es uns ein bisschen zu voll ist. Und dann genießt man halt auch mal wieder das deutsche Klima und kann sein deutsches Netzwerk intensiver pflegen.

Am 7. September feiert der Doppelpass seinen 30. Geburtstag. Sie haben die Sendung von 2004 bis 2015 moderiert. Sind sie verwundert, dass Sie zehn Jahre später immer noch damit in Verbindung gebracht werden?

WONTORRA: Ja, offen gestanden wundert mich das. Auf der anderen Seite aber auch nicht, weil der Doppelpass eine Marke ist, die in Erinnerung bleibt und damit auch die Moderatoren. Außerdem denke ich ganz selbstbewusst, dass ich dem Doppelpass auch so etwas wie ein Gesicht geben konnte. Ich bekomme immer noch Rückmeldungen, das freut mich und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf.

Sie hatten immer eine sehr zugewandte Art in der Sendung. Da wurde auch viel gelacht. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen verloren ist.

WONTORRA: Ich hatte schon immer die Maxime, dass den Zuschauern Sport auch unterhaltsam nahezubringen ist. Das ist mein Naturell. So bin ich auch im wirklichen Leben und darum habe ich mich eigentlich nie verstellen müssen. Heutzutage kann man den Eindruck haben, dass das ein bisschen verloren gegangen ist. Das hat unterschiedliche Gründe. Einer ist, dass Fußball in letzter Zeit sehr wissenschaftlich behandelt wird. Einige Fußball-Kommentatoren – und damit meine ich nicht den Doppelpass-Moderator – kommentieren eher für Trainer und nicht für Fans. Aus diesem Grunde ist der Fußball wirklich sehr ernst geworden. Es ist eher eine Wissenschaft geworden. Florian König aber, der heutige Kommentator des Doppelpass, bringt auch wirklich immer ein gewisses Unterhaltungselement mit rein. Das finde ich sehr angenehm.

Gibt es noch andere Kollegen, denen Sie gerne zuhören?

WONTORRA: Logischerweise mag ich meine Tochter sehr. Zum anderen bin ich ein Fan von Jochen Breyer im ZDF. Und was die Kommentatoren angeht, da ist für mich Wolff-Christoph Fuß sehr weit vorne dabei.

Gab es denn auch mal einen Gast im Doppelpass, mit dem es richtig schwierig war?

WONTORRA: Sagen wir es mal so: Es gab einen, den habe ich geliebt und es war trotzdem schwierig. Das war natürlich Calli. Wenn Reiner Calmund einen Satz angefangen hat, wurde ein Bandwurmsatz daraus und dann muss man halt häufiger unterbrechen, weil Calli eben sehr gerne von einem zum anderen Punkt geht und sehr viele Themen in einem einzigen Satz unterbringt. Aber ich habe ihn eben geliebt, weil er als Mensch so unbezahlbar toll ist.

Gab es auch mal jemanden, den Sie unbedingt als Gast haben wollten – und der dann nicht gekommen ist?

WONTORRA: Ich wollte nach der Kokainaffäre natürlich Christoph Daum haben. Der ist dann erst einmal zwei Jahre nicht gekomm en . Schließlich kam aber Calli zu Hilfe, der auch nach der Affäre weiter mit Christoph Daum befreundet war, und ihn überzeugt hat. Dann ist er gekommen. Aber da ist eine gewisse Zeit ins Land gezogen, bis er bereit war, wirklich live vor der Kamera zu gehen. Ansonsten hatte ich sie eigentlich alle.

Schauen Sie heute auch noch den Doppelpass?

WONTORRA: Ja, regelmäßig. Mir gefällt die Konstellation sehr gut. Florian König führt die Sendung in meinem Sinne weiter und hat sie auch weiterentwickelt. Wenn sich er und Stefan Effenberg gegenseitig anpieksen, finde ich es gut. So etwas sieht der Zuschauer gern. Nur Mario Basler ist mir manchmal ein bisschen zu populistisch.

Haben Sie denn eigentlich selbst einen Stammtisch?

WONTORRA: Ja, jeden Freitagabend gibt es einen Stammtisch in Bremen. Also, wenn ich in Bremen bin, nehme ich daran teil. Die Jungs sind alle logischerweise auch mit der Zeit ein bisschen reifer geworden. Und da ist natürlich auch Fußball immer ein sehr beliebtes Thema. Wir reden aber natürlich auch über andere Dinge des Lebens. Aber Fußball spielt, gerade wenn die Bundesliga läuft, eine große Rolle. Jetzt geht es natürlich darum, wie sich Werder Bremen wohl diese Saison schlägt. Insofern ist Fußball auch im Privatleben weiterhin sehr präsent.

Zur Person Der 76-jährige Jörg Wontorra ist Fernsehkommentator und -moderator. Er arbeitete unter anderem für die Sportschau in der ARD und für ran auf Sat1. Von 2004 bis 2015 moderierte er den Fußballstammtisch Doppelpass im DSF. Wontorra ist Vater zweier Kinder. Seine Tochter Laura ist eine bekannte Fernsehmoderatorin.