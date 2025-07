Augsburger Nachwuchsfahrer Schmidt paddelt zu Bronze

Es war ein aufregender Tag für den Augsburger Kanusportler Johann Schmidt beim European Youth Olympic Festival im nordmazedonischen Skopje. Im Kajak Einer der Junioren gewann der Sohn von Thomas Schmidt, dem K1-Olympiasieger von Sydney im Jahr 2000, die Bronzemedaille gegen die Paddel-Konkurrenz. „Es ist meine erste internationale Medaille und mein erster großer Erfolg. Das war wirklich super. Das hatte ich nicht erwartet“, berichtete Johann Schmidt, als er nach acht Tagen Aufenthalt in Skopje zurückgekehrt war.

Eine gute Kanuslalomsaison für Johann Schmidt

Den Weg ins Finale ebnete sich der junge Sportler, der Ende des Monats 16 Jahre alt wird, mit einem Nullfehlerlauf in der Qualifikation. Im Finale erkämpfte er sich hinter dem Polen Marek Kulczycki und dem Österreicher Maxi Steinbrenner den dritten Platz. Für den Augsburger war es das Sahnehäubchen auf eine bisher sehr gelungene Saison, in der er bereits mit guten Ergebnissen aufhorchen ließ.

Bundestrainer Klaus Pohlen lobt sein junges Kanuteam

Die drei anderen deutschen Teilnehmer im Kanuslalom, Paul Linkerhand, Mika Benzien (beide LKC Leipzig) und Lina Hellmeier (KSV Schwerte), sind hingegen an den Podestplätzen vorbeigefahren, belegten aber ebenfalls Plätze unter den Top Ten. Eine Bilanz, die Bundestrainer Klaus Pohlen optimistisch stimmt: „Wir haben gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind.“ Alle vier hätten gezeigt, „dass sie Potenzial haben“. Beim European Youth Olympic Festival (EYOF) traten rund 4000 junge Athletinnen und Athleten im Alter von 13 bis 18 Jahren aus 48 europäischen Ländern in 15 verschiedenen Sportarten an. So konnten Johann Schmidt und seine Teamkollegen zum Schluss der Wettkampfwoche auch noch den Goldmedaillengewinn der deutschen U17-Handballerinnen live verfolgen, bevor es für ihn wieder zurück in die Heimat nach Augsburg ging.