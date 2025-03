„Bin hier noch nicht fertig“: Joshua Kimmich verlängert bis 2029 beim FC Bayern

Lange Gespräche, ein zurückgezogenes Angebot des Vereins, dann die endgültige Einigung: Die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Joshua Kimmich hatten das Zeug zur eigenen Soap Opera. Nun folgte deren Ende - mit einem Happy End für Verein und Spieler. Wie der FC Bayern bekannt gab, hat Kimmich, dessen Arbeitspapier im Sommer ausgelaufen wäre, einen neuen Vertrag bis 2029 bei den Münchnern unterschrieben.

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, zeigte sich in der Pressemitteilung des FC Bayern erleichtert: „Ein Kompliment an unsere sportliche Leitung und unseren Vorstand: Der FC Bayern braucht Spieler, die nicht nur das Trikot tragen, sondern auch Verantwortung – auf und neben dem Platz. Und Joshua Kimmich ist so ein Spieler.“ Hainer hatte sich kürzlich schon optimistisch geäußert, dass bal etwas Spruchreifes zu vermelden sei.

Joshua Kimmich verlängert bis 2029 bei den Bayern: „Bin hier noch nicht fertig“

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender der Bayern, fügte an: „Wir freuen uns sehr, dass Joshua Kimmich seinen Weg beim FC Bayern fortsetzt. Er ist einer, der immer vorangeht, sei es im Club oder als DFB-Kapitän. Sein Hunger ist ungebrochen, das war im Champions League-Achtelfinale wieder zu sehen. Seine Entschlossenheit und sein Einsatz verkörpern das, wofür der FC Bayern steht. Er soll die Brücke zwischen unserer aktuellen Generation und einer neuen Ära schlagen.“ Für Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, ist klar: „Mentalität und Identität – dafür steht Joshua Kimmich. Er hat die DNA des FC Bayern seit Jahren verinnerlicht und verkörpert sie auf wie neben dem Spielfeld. Wo andere aufhören, fängt er erst an. Wir freuen uns sehr, dass er unserem Team weiter vorangehen wird.“

Joshua Kimmich begründet seine Unterschrift wie folgt: „Beim FC Bayern habe ich das beste Umfeld, um meine sportlichen Ziele zu erreichen. Danach habe ich entschieden. Es gibt für mich momentan kein besseres Paket aus Mitspielern, Trainerteam und Vereinsumfeld, um maximal erfolgreich zu sein. Hier fühle ich mich wohl und hier bin ich noch nicht fertig.“