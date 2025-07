Die Forest Green Rovers wissen, was von ihnen erwartet wird. Die Spiele des englischen Fünftligisten sind ab sofort ganz offiziell ein Behandlungsmittel gegen Depressionen. Freilich nur gegen solche mit leichten bis mittleren Symptomen. Partien der Rovers sollen helfen, soziale und emotionale Bedürfnisse zu befriedigen. So jedenfalls stellt es sich der Labour-Abgeordnete Simon Orpher vor. Der Mann praktizierte vor seiner Polit-Karriere als Hausarzt und hat zwölf Arztpraxen in der Nähe des Stadions gefunden, die sich an dem Pilotprojekt beteiligen. Unterhaltung auf Rezept ist die Devise.

Die Rovers wollten da gar nichts erst bis zum bald anstehenden Saisonstart warten und gingen im Rahmen ihres Trainingslagers im idyllischen Oberstaufen im Allgäu gleich in die Vollen. So brach der Schiedsrichter das Testspiel gegen den Bayernligisten TSV Kottern zehn Minuten vor Schluss bei einer 7:0-Führung für die Briten ab. Zu hart, zu nicklig, englische Härte eben. Aber eben auch unterhaltsam. Ob einer derart emotionalen Gangart kann man auf der Tribüne sicher gut ins Gespräch kommen. Das eben ist der Plan, der der alternativen Behandlung zugrunde liegt.

Die Forest Green Rovers sind bislang kein Zuschauermagnet

Zum Schaden der Rovers soll das freilich nicht sein. Zwar erhalten die englischen Patienten die Tickets kostenlos, doch etwas mehr Stimmung schadet den Heimspielen sicherlich nicht. In der vergangenen Saison verfolgten durchschnittlich 1835 Fans die Partien. Das Stadion The Bolt New Lawn aber bietet 5100 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz. Ein wenig lautstarke Unterstützung täte gut, auch wenn es zumindest fragwürdig ist, ob dafür depressive Besucher am geeignetsten sind.

Bislang war der Klub nicht dafür bekannt, verschreibungspflichtige Unterhaltung zu bieten. Viel mehr gilt der Verein als nachhaltigster Klub der Welt. So gibt es ausschließlich vegane Speisen im Stadion, Trikots und Schienbeinschoner werden aus Bambus statt aus Plastik hergestellt. Somit ist der Verein in jeglicher Hinsicht ein Gegenentwurf zu den stolzen Plastik-Klubs in Sinsheim und Leipzig. Zudem lieferten beide Klubs in der vergangenen Saison Leistungen, die einem an der Sinnhaftigkeit menschlichen Daseins zweifeln lassen. Das aber sind Risiken und Nebenwirkungen bei jedem Klub.