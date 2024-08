Judo bei Olympia 2024: Infos zu Zeitplan, Live-Übertragung und Gewichtsklassen

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wurden vom 27. Juli bis 3. August insgesamt 15 Judo-Wettbewerbe ausgetragen. Es gibt je sieben Einzelwettkämpfe für Männer und Frauen sowie einen Mixed-Mannschaftswettbewerb. Judo war die erste asiatische Kampfsportart, die ins olympische Programm aufgenommen wurde. Die Sportart debütierte bei den Spielen in Tokio 1964, war aber bei den folgenden Spielen in Mexiko-Stadt nicht mehr dabei. Doch seit den Sommerspielen in München 1972 ist Judo bis heute fester Bestandteil des olympischen Programms geblieben.

Sie wollen einen Überblick zu den Wettkämpfen und Runden im Judo bei Olympia in Paris? Wann starteten die Kämpfe in den einzelnen Gewichtsklassen? Wann waren die Entscheidungen um die Medaillen? Wie sah es mit der Übertragung im Free-TV und Stream aus? Alle wichtigen Infos dazu finden Sie hier.

Judo bei Olympia 2024: Termine und Zeitplan der Wettkämpfe

Die Wettkämpfe im Judo sind bei den Olympischen Spielen in verschiedene Klassen eingeteilt. Sowohl bei den Männern als auch den Frauen sind es jeweils sieben, vom Superleichtgewicht bis zum Schwergewicht. Bei den Judowettkämpfen der Olympischen Sommerspiele 2024 darf jede Nation maximal 14 Judokas ins Rennen schicken, dabei darf nur ein Athlet pro Gewichtsklasse antreten.

Gemäß dem offiziellen Olympia-Zeitplan folgt hier ein Überblick zu allen Terminen in den einzelnen Gewichtsklassen bei Herren und Damen:

Samstag, 27. Juli 2024

10.00 Uhr: Damen -48 kg, Runde der letzten 64

10.00 Uhr: Herren -60 kg, Runde der letzten 64

10.28 Uhr: Damen -48 kg, Runde der letzten 32

10.28 Uhr: Herren -60 kg, Runde der letzten 32

12.20 Uhr: Damen -48 kg, Achtelfinale

12.20 Uhr: Herren -60 kg, Achtelfinale

13.16 Uhr: Damen -48 kg, Viertelfinale

13.16 Uhr: Herren -60 kg, Viertelfinale

16.00 Uhr: Damen -48 kg, Hoffnungsrunde

16.17 Uhr: Damen -48 kg, Halbfinale

16.34 Uhr: Herren -60 kg, Hoffnungsrunde

16.51 Uhr: Herren -60 kg, Halbfinale

17.18 Uhr: Damen -48 kg, Kampf um Bronze A

17.28 Uhr: Damen -48 kg, Kampf um Bronze B

17.38 Uhr: Damen -48 kg, Finale

17.49 Uhr: Herren -60 kg, Kampf um Bronze A

17.59 Uhr: Herren -60 kg, Kampf um Bronze B

18.09 Uhr: Herren -60 kg, Finale

Sonntag, 28. Juli 2024

10.00 Uhr: Herren -66 kg, Runde der letzten 64

10.00 Uhr: Damen -52 kg, Runde der letzten 64

10.28 Uhr: Herren -66 kg, Runde der letzten 32

10.28 Uhr: Damen -52 kg, Runde der letzten 32

12.20 Uhr: Herren -66 kg, Achtelfinale

12.20 Uhr: Damen -52 kg, Achtelfinale

13.16 Uhr: Herren -66 kg, Viertelfinale

13.16 Uhr: Damen -52 kg, Viertelfinale

16.00 Uhr: Herren -66 kg, Hoffnungsrunde

16.17 Uhr: Herren -66 kg, Halbfinale

16.34 Uhr: Damen -52 kg, Hoffnungsrunde

16.51 Uhr: Damen -52 kg, Halbfinale

17.18 Uhr: Herren -66 kg, Kampf um Bronze A

17.28 Uhr: Herren -66 kg, Kampf um Bronze B

17.38 Uhr: Herren -66 kg, Finale

17.49 Uhr: Damen -52 kg, Kampf um Bronze A

17.59 Uhr: Damen -52 kg, Kampf um Bronze B

18.09 Uhr: Damen -52 kg, Finale

Montag, 29. Juli 2024

10.00 Uhr: Damen -57 kg, Runde der letzten 64

10.00 Uhr: Herren -73 kg, Runde der letzten 64

10.28 Uhr: Damen -57 kg, Runde der letzten 32

10.28 Uhr: Herren -73 kg, Runde der letzten 32

12.20 Uhr: Damen -57 kg, Achtelfinale

12.20 Uhr: Herren -73 kg, Achtelfinale

13.16 Uhr: Damen -57 kg, Viertelfinale

13.16 Uhr: Herren -73 kg, Viertelfinale

16.00 Uhr: Damen -57 kg, Hoffnungsrunde

16.17 Uhr: Damen -57 kg, Halbfinale

16.34 Uhr: Herren -73 kg, Hoffnungsrunde

16.51 Uhr: Herren -73 kg, Halbfinale

17.18 Uhr: Damen -57 kg, Kampf um Bronze A

17.28 Uhr: Damen -57 kg, Kampf um Bronze B

17.38 Uhr: Damen -57 kg, Finale

17.49 Uhr: Herren -73 kg, Kampf um Bronze A

17.59 Uhr: Herren -73 kg, Kampf um Bronze B

18.09 Uhr: Herren -73 kg, Finale

Dienstag, 30. Juli 2024

10.00 Uhr: Herren -81 kg, Runde der letzten 64

10.00 Uhr: Damen -63 kg, Runde der letzten 64

10.28 Uhr: Herren -81 kg, Runde der letzten 32

10.28 Uhr: Damen -63 kg, Runde der letzten 32

12.20 Uhr: Herren -81 kg, Achtelfinale

12.20 Uhr: Damen -63 kg, Achtelfinale

13.16 Uhr: Herren -81 kg, Viertelfinale

13.16 Uhr: Damen -63 kg, Viertelfinale

16.00 Uhr: Herren -81 kg, Hoffnungsrunde

16.17 Uhr: Herren -81 kg, Halbfinale

16.34 Uhr: Damen -63 kg, Hoffnungsrunde

16.51 Uhr: Damen -63 kg, Halbfinale

17.18 Uhr: Herren -81 kg, Kampf um Bronze A

17.28 Uhr: Herren -81 kg, Kampf um Bronze B

17.38 Uhr: Herren -81 kg, Finale

17.49 Uhr: Damen -63 kg, Kampf um Bronze A

17.59 Uhr: Damen -63 kg, Kampf um Bronze B

18.09 Uhr: Damen -63 kg, Finale

Mittwoch, 31. Juli 2024

10.00 Uhr: Damen -70 kg, Runde der letzten 64

10.00 Uhr: Herren -90 kg, Runde der letzten 64

10.28 Uhr: Damen -70 kg, Runde der letzten 32

10.28 Uhr: Herren -90 kg, Runde der letzten 32

12.20 Uhr: Damen -70 kg, Achtelfinale

12.20 Uhr: Herren -90 kg, Achtelfinale

13.16 Uhr: Damen -70 kg, Viertelfinale

13.16 Uhr: Herren -90 kg, Viertelfinale

16.00 Uhr: Damen -70 kg, Hoffnungsrunde

16.17 Uhr: Damen -70 kg, Halbfinale

16.34 Uhr: Herren -90 kg, Hoffnungsrunde

16.51 Uhr: Herren -90 kg, Halbfinale

17.18 Uhr: Damen -70 kg, Kampf um Bronze A

17.28 Uhr: Damen -70 kg, Kampf um Bronze B

17.38 Uhr: Damen -70 kg, Finale

17.49 Uhr: Herren -90 kg, Kampf um Bronze A

17.59 Uhr: Herren -90 kg, Kampf um Bronze B

18.09 Uhr: Herren -90 kg, Finale

Donnerstag, 1. August 2024

10.00 Uhr: Herren -100 kg, Runde der letzten 64

10.00 Uhr: Damen -78 kg, Runde der letzten 64

10.28 Uhr: Herren -100 kg, Runde der letzten 32

10.28 Uhr: Damen -78 kg, Runde der letzten 32

12.20 Uhr: Herren -100 kg, Achtelfinale

12.20 Uhr: Damen -78 kg, Achtelfinale

13.16 Uhr: Herren -100 kg, Viertelfinale

13.16 Uhr: Damen -78 kg, Viertelfinale

16.00 Uhr: Herren -100 kg, Hoffnungsrunde

16.17 Uhr: Herren -100 kg, Halbfinale

16.34 Uhr: Damen -78 kg, Hoffnungsrunde

16.51 Uhr: Damen -78 kg, Halbfinale

17.18 Uhr: Herren -100 kg, Kampf um Bronze A

17.28 Uhr: Herren -100 kg, Kampf um Bronze B

17.38 Uhr: Herren -100 kg, Finale

17.49 Uhr: Damen -78 kg, Kampf um Bronze A

17.59 Uhr: Damen -78 kg, Kampf um Bronze B

18.09 Uhr: Damen -78 kg, Finale

Freitag, 2. August 2024

10.00 Uhr: Damen +78 kg, Runde der letzten 64

10.00 Uhr: Herren +100 kg, Runde der letzten 64

10.28 Uhr: Damen +78 kg, Runde der letzten 32

10.28 Uhr: Herren +100 kg, Runde der letzten 32

12.20 Uhr: Damen +78 kg, Achtelfinale

12.20 Uhr: Herren +100 kg, Achtelfinale

13.16 Uhr: Damen +78 kg, Viertelfinale

13.16 Uhr: Herren +100 kg, Viertelfinale

16.00 Uhr: Damen +78 kg, Hoffnungsrunde

16.17 Uhr: Damen +78 kg, Halbfinale

16.34 Uhr: Herren +100 kg, Hoffnungsrunde

16.51 Uhr: Herren +100 kg, Halbfinale

17.18 Uhr: Damen +78 kg, Kampf um Bronze A

17.28 Uhr: Damen +78 kg, Kampf um Bronze B

17.38 Uhr: Damen +78 kg, Finale

17.49 Uhr: Herren +100 kg, Kampf um Bronze A

17.59 Uhr: Herren +100 kg, Kampf um Bronze B

18.09 Uhr: Herren +100 kg, Finale

Samstag, 3. August 2024

08.00 Uhr: Mixed Team Vorrunde

08.00 Uhr: Mixed Team Achtelfinale

09.40 Uhr: Mixed Team Viertelfinale

10.40 Uhr: Mixed Team Hoffnungsrunde

11.15 Uhr: Mixed Team Halbfinale

16.00 Uhr: Mixed Team Bronze A

16.40 Uhr: Mixed Team Bronze B

17.20 Uhr: Mixed Team Finale

Übertragung Olympia 2024 in Paris: Wann und wo ist Judo im Free-TV & Stream zu sehen?

Teilweise sind die Olympischen Sommerspiele 2024 im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream zu sehen. Das gilt für alle Sportarten im Olympia-Programm, so auch für Judo. Der ARD und das ZDF haben sich nämlich Lizenzen für ausgewählte Wettkämpfe gesichert. Die Öffentlich-Rechtlichen wechseln sich im weiteren Verlauf von Olympia tageweise ab und übertragen an insgesamt neun Sendetagen bis zu 17 Stunden täglich live. Weitere Informationen zu den Sendeterminen der verschiedenen Rubriken, somit auch vom Judo, im linearen Fernsehen finden Sie im Programm der ARD und des ZDFZDF. Eurosport 1 tet auf der eigenen Webseite ebenfalls einen Einblick in das Programm und in die Sendetermine der olympischen Rubriken.

Neben den beiden Sendern werden auch Eurosport und discovery+ die Wettkämpfe live im Free-TV und Stream in Deutschland zeigen. Eurosport 1 übernimmt hierbei die Übertragung der Olympischen Spiele im Fernsehen, während für den Zugriff auf die Wettkämpfe im Stream ein Abo bei discovery+ erforderlich ist. Außerdem finden Sie bei Sportschau.de und im Sportstudio weitere Live-Streams; auch von Wettkämpfen, die nicht im Free-TV übertragen werden. Sollten also nicht alle Judo-Wettkämpfe im linearen Fernsehen gezeigt werden, können Sie dennoch die Streams nutzen, um die Begegnungen zu schauen.

Welche Judo-Wettkämpfe im Free-TV übertragen werden, sowie deren Termine und Uhrzeiten, erfahren Sie hier:



Samstag, 27. Juli 2024

Damen, Superleichtgewicht (bis 48 kg): Runde der letzten 64 ab 10.00 Uhr ( ARD )

Sonntag, 28. Juli 2024

Herren, Halbleichtgewicht (bis 66 kg): Kampf um Bronze A ab 17.18 Uhr ( ZDF )

Herren, Halbleichtgewicht (bis 66 kg): Kampf um Bronze B ab 17.28 Uhr ( ZDF )

Herren, Halbleichtgewicht (bis 66 kg): Finale ab 17.38 Uhr ( ZDF )

Damen, Halbleichtgewicht (bis 52 kg): Kampf um Bronze A ab 17.49 Uhr ( ZDF )

Damen, Halbleichtgewicht (bis 52 kg): Kampf um Bronze B ab 17.59 Uhr ( ZDF )

Damen, Halbleichtgewicht (bis 52 kg): Finale ab 18.09 Uhr ( ZDF )

Montag, 29. Juli 2024

Damen, Leichtgewicht (bis 57 kg): Runde der letzten 64 ab 10.00 Uhr ( ARD )

Dienstag, 30. Juli 2024

Herren, Halbmittelgewicht (bis 81 kg): Kampf um Bronze A ab 17.18 Uhr ( Eurosport 1, ZDF )

Herren, Halbmittelgewicht (bis 81 kg): Kampf um Bronze B ab 17.28 Uhr ( Eurosport 1, ZDF )

Herren, Halbmittelgewicht (bis 81 kg): Finale ab 17.38 Uhr ( Eurosport 1, ZDF )

Damen, Halbmittelgewicht (bis 63 kg): Kampf um Bronze A ab 17.49 Uhr ( Eurosport 1, ZDF )

Damen, Halbmittelgewicht (bis 63 kg): Kampf um Bronze B ab 17.59 Uhr ( Eurosport 1, ZDF )

Damen, Halbmittelgewicht (bis 63 kg): Finale ab 18.09 Uhr ( Eurosport 1, ZDF)

Mittwoch, 31. Juli 2024

Damen, Mittelgewicht (bis 70 kg): Runde der letzten 64 ab 10.00 Uhr ( ARD )

Donnerstag, 1. August 2024

Herren, Halbschwergewicht (bis 100 kg): Viertelfinale ab 13.16 Uhr ( ZDF )

Damen, Halbschwergewicht (bis 78 kg): Viertelfinale ab 13.16 Uhr ( ZDF )

Herren, Halbschwergewicht (bis 100 kg): Kampf um Bronze A ab 17.18 Uhr ( ZDF )

Herren, Halbschwergewicht (bis 100 kg): Kampf um Bronze B ab 17.28 Uhr ( ZDF )

Herren, Halbschwergewicht (bis 100 kg): Finale ab 17.38 Uhr ( ZDF )

Damen, Halbschwergewicht (bis 78 kg): Kampf um Bronze A ab 17.49 Uhr ( ZDF )

Damen, Halbschwergewicht (bis 78 kg): Kampf um Bronze B ab 17.59 Uhr ( ZDF )

Damen, Halbschwergewicht (bis 78 kg): Finale ab 18.09 Uhr ( ZDF )

Freitag, 2. August 2024

Damen, Schwergewicht (über 78 kg): Runde der letzten 64 ab 10.00 Uhr ( ARD )

Herren, Schwergewicht (über 100 kg): Runde der letzten 64 ab 10.00 Uhr ( ARD )

Samstag, 3. August 2024

Mixed: Vorrunde ab 8.00 Uhr ( ZDF )

Mixed: Hoffnungsrunde ab 10.40 Uhr ( ZDF )

Mixed: Kampf um Bronze A ab 16.00 Uhr ( ZDF )

Mixed: Kampf um Bronze B ab 16.40 Uhr ( ZDF )

Mixed: Finale ab 17.20 Uhr ( ZDF )