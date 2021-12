Judo EM 2022: Zeitplan und Übertragung

Am 29. April 2022 starten die diesjährigen Europameisterschaften im Judo. Sie finden im bulgarischen Sofia statt und dauern bis zum 1. Mai 2022. Alle wichtigen Infos rund um den Zeitplan, die Übertragung und mehr liefert dieser Artikel.

Judo EM 2022: Welcher Zeitplan gilt bei den Judo Europameisterschaften 2022? Zu welchen Terminen treten die Judokas bei der EM 2022 an? Wann und wo werden die Wettkämpfe im Free-TV übertragen? Existiert ein kostenloser Live-Stream? Diese und weitere Fragen beantwortet unser Artikel.

Zeitplan und Termine der Judo EM 2022

Start der Judo EM 2022 ist am Freitag, den 29. April 2022, das Ende am 1. Mai 2022. Weitere Infos zum konkreten Terminplan und Ablauf hat die Internationale Judo-Föderation (IJF) zu den European Senior Championships noch nicht veröffentlicht. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden und aktualisieren, sobald Näheres bekannt ist.

Übertragung der Judo EM 2022: Free-TV und Live-Stream?

Judo Fans, die die Europameisterschaft 2022 von zuhause aus live verfolgen wollen, müssen sich momentan noch etwas gedulden. Informationen zur Übertragung im Fernsehen und online sind aktuell noch nicht verfügbar. Welche Sender die Wettkämpfe im Free-TV ausstrahlen und wo es einen kostenlosen Live-Stream geben wird, lesen Sie hier, sobald die Daten dazu veröffentlicht werden.

Wissenswerte Infos über die Judo EM

Die Judo Europameisterschaften fanden 1951 zum ersten Mal statt und werden seit 1957 jährlich ausgetragen. Organisator ist die Europäische Judounion. Seit 1975 sind auch Wettbewerbe für Frauen Teil des Programms. Zuletzt wurden die Wettkämpfe im April 2021 in Lissabon, Portugal, veranstaltet. Im ewigen Medaillenspiegel liegt momentan Frankreich mit insgesamt 643 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen vorne. Deutschland befindet sich mit 479 Medaillen auf Platz 3.