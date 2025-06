Ein Jahr nach Olympia-Coup: WM-Bronze für Butkereit

Judo-Ass Miriam Butkereit hat den nächsten internationalen Erfolg gefeiert. Die Olympia-Zweite von Paris gewann bei der Weltmeisterschaft in Budapest Bronze. Im kleinen Finale der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm setzte sie sich gegen Aoife Coughlan aus Australien durch. Es ist die zweite Medaille für das deutsche Judo-Team bei den Titelkämpfen in Ungarn. Zuvor hatte Mascha Ballhaus in der Klasse bis 52 Kilogramm ebenfalls Bronze geholt.

Mit Olympia-Silber hatte Butkereit, die am Stützpunkt in Köln trainiert und für den SV Halle startet, im vergangenen Jahr für eine Überraschung gesorgt. Im Anschluss an die Sommerspiele in Paris war sie allerdings in ein mentales Loch gefallen. Bei der Europameisterschaft in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica hatte sie im April dann Rang sieben belegt. Mit WM-Bronze in Budapest meldete sich die 31-Jährige nun wieder in der Weltspitze zurück.