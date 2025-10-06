Der Inbegriff der deutschen Abwehrkräfte: Jürgen Kohler wird 60

In seiner besten Zeit hatte Jürgen Kohler all das im Überfluss, was einen Abwehrspieler im Fußball der 80er und 90er Jahren auszeichnete: Er hatte einen markanten Spitznamen („Der Kokser“), trug einen stattlichen Schnauzbart und auf seinem Trikot prangte die Nummer vier („Halb Mensch, halb Tier – die Nummer vier!“). Wenn ein Gegenspieler an ihm vorbei wollte, hatte dieser die Wahl: entweder der Ball oder der Angreifer durften Kohler passieren, niemals beide.

Die Position, die Kohler spielte, nannte sich Vorstopper oder Manndecker – beide Bezeichnungen hat der moderne Fußball ausgemustert und spricht nun mit fast klinischer Reinheit von Innenverteidigern. Kohler war aber so gut, dass er zum Synonym für die Defensive der deutschen Nationalmannschaft wurde: Wer gegen die DFB-Elf treffen wollte, musste gegen Kohler bestehen. Die Duelle mit dem niederländischen Top-Stürmer Marco van Basten besitzen heute noch Legendenstatus. Bei der Europameisterschaft 1988 gewann van Basten mit Oranje das Halbfinale gegen Deutschland, zwei Jahre später setzte sich Kohler durch und wurde Weltmeister.

In seinem letzten Spiel sah Kohler nochmals die rote Karte

Kohler wird an diesem Montag 60 Jahre alt, seine aktive Karriere beendete er 2002 nach einer Roten Karte im Finale des Uefa Cup mit Borussia Dortmund. Fast erscheint es, als ob seine große Zeit noch länger zurückliegt. Innenverteidiger – der Kohler ja war – seiner Kategorie werden heutzutage für dreistellige Millionensummen gehandelt. Kohler wechselte 1987 für 2,3 Millionen D-Mark von Mannheim nach Köln. Das machte ihn damals zum teuersten deutschen Abwehrspieler. Als die Bayern zwei Jahre später für ihn drei Millionen Mark hinblätterten, brach er seinen eigenen Rekord.

Dass in ihm weit mehr steckt als nur ein Abräumer, zeigte er beim Wechsel zu Juventus Turin. In der damals stärksten Liga der Welt überschlugen sich die Reporter mit Lob auf diesen Deutschen, der nun ohne Schnauzer und mit ungewohnter Eleganz nach Deutschland zurückkam. Dortmund war mit Kohler 1997 der erste deutsche Verein, der die neue Champions League gewinnen sollte. Als Trainer und Funktionär hatte Kohler weit weniger Glück, nach Stationen beim DFB, Leverkusen und Duisburg folgten Stationen in meist unterklassigen Vereinen. Aktuell trainiert er die U17 des Bonner SC, sein Geld verdient er als Vermögensberater und Unternehmensrepräsentant.