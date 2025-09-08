Für eine gelungene Fußball-WM muss sich nicht nur Nagelsmann steigern

Die Enttäuschung ob der mäßigen Auftritte einzig bei Julian Nagelsmann abzuladen, ist unfair. Schließlich ist der Bundestrainer nur teilweise für die Auswahl verantwortlich, die er auf das Feld schickt. Aus unverständlichen verbandsübergreifenden Konventionen ist es ihm untersagt, etwa Michael Olise, Lamine Yamal oder Declan Rice zu nominieren. Natürlich macht er sich das Leben auch selbst schwer mit der Auflage, zur Weltmeisterschaft überwiegend Spieler mitnehmen zu wollen, die in ihren Vereinen „Rhythmus und Spielpraxis“ gesammelt haben.

Das hatte Nagelsmann im Juni nach dem mäßig erfolgreichen Nations-League-Turnier gesagt. Da war freilich noch nicht davon auszugehen, dass es Schwierigkeiten geben könnte, sich für die WM zu qualifizieren, und die Spielpraxis als Voraussetzung zu machen, war nichts weniger als eine Binse.

Julian Naglesmann hat nicht die Qual der Wahl

Drei Monate später aber bot er unter anderem Pascal Groß im Mittelfeld der Nationalmannschaft und kaum jemand wunderte sich darüber – obwohl der 34-Jährige in Dortmund nicht unbedingt zum Stammpersonal zählt. Die Auswahl an hervorragenden Spielern mit deutschem Pass übersteigt nur geringfügig die Anzahl der politischen Leitlinien, die Markus Söder nicht verlassen hat.

In der Offensive fehlt es an der Kreativität von Jamal Musiala und Kai Havertz sowie der Energie eines Niclas Füllkrug. Julian Nagelsmann ist nicht die Schuld für die maladen Körper zu geben. Ebenso kann er nur wenig dafür, dass Florian Wirtz nach seinem Wechsel zum FC Liverpool mental sowie körperlich durchzuhängen scheint und Niklas Woltemade einer langen Saison und anschließenden Wechselwirrungen nun Tribut zollt. Auch für die flatterhafte Karriere eines Leroy Sané kann der Trainer nichts. Das aber führt alles dazu, dass es der Mannschaft derzeit an individueller Qualität fehlt.

Umso wichtiger wäre es, sich auf klare Abläufe im Spiel verlassen zu können. Das aber ist offensichtlich nicht der Fall. Selbstverständlich aber lassen sich Mechanismen bei wechselndem Personal nur schwer einüben. Komplett unschuldig ist Nagelsmann aber freilich auch nicht an den zuletzt gezeigten Auftritten. Das weiß der Trainer auch, schließlich ist es sein Anspruch, Mannschaft und Spieler besser zu machen. Zuletzt ist es ihm nicht gelungen.

Um bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr Erfolge zu feiern, braucht es nicht nur eine Leistungssteigerung Nagelsmanns. Die Mannschaft benötigt die glückliche Fügung, dass sämtliche Ausnahmekönner gesund und auf der Höhe ihrer Schaffenskraft sind. Oder eine Ausnahmeregelung von den verbandsübergreifenden Konventionen.