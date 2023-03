Französische Fußball-Legende Just Fontaine ist tot

Just Fontaine ist tot. Der Franzose starb im Alter von 89 Jahren. Als Profi-Fußballer hatte er einen Rekord aufgestellt, der womöglich nie gebrochen wird.

13 Tore bei einer Weltmeisterschaft. Ein Rekord, welcher über 60 Jahre Bestand hat – und wohl kaum zu brechen ist. Aufgestellt hatte in Just Fontaine bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1958. Nun ist der Franzose im Alter von 89 Jahren in Toulouse gestorben. Das teilte seine Familie der Nachrichtenagentur AFP mit.

Just Fontaine ist tot: Rekordtorschütze bei einer WM wurde 89 Jahre alt

Fontaine war am 18. August 1933 in Marrakesch im Südwesten Marrokos geboren. Damals hatte die Stadt zu Französisch-Marokko gehört. Er startete seine Karriere als Fußballer bei USM Casablanca und wechselte in der Folge nach Nizza und Reims. Von 1953 bis 1960 trug Fontaine das Trikot der französischen Nationalmannschaft.

Der Stürmer erzielte 30 Tore in 21 Länderspielen. Zur französischen Legende wurde er bei der WM 1958 in Schweden. Fontaine erzielte 13 Treffer und führte Frankreich durch diese erstmals ins Halbfinale. Er war nur wegen einer Verletzung seines Teamkollegen René Billard in die Mannschaft gerückt. Bis heute ist er Rekordtorschütze bei einer WM. Ein Rekord, der schwer zu brechen sein wird.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Das Turnier in Schweden blieb die einzige WM-Teilnahme Fontaines. Trotzdem liegt er in der ewigen Torschützenliste der Weltmeisterschaften nur drei Tore hinter dem Führenden. Miroslav Klose erzielte bei vier WM-Teilnahmen 16 Tore.

Tod von Just Fontaine: Ex-Klub nimmt emotional Abschied

Fontaine wurde viermal französischer Meister. Einmal mit Nizza und dreimal mit Reims. Zweimal konnte er sich den Titel als Torschützenkönig in Frankreich schnappen. Ein Highlight seiner Karriere war auch das Finale im Europapokal der Landesmeister 1959. In diesem zog der Torjäger mit Stade Reims im Stuttgarter Neckarstadion vor 80.000 Zuschauern gegen Real Madrid den Kürzeren (0:2).

Nach zwei schweren Verletzungen musste Fontaine seine Spielerkarriere im Alter von 28 Jahren beenden. In der Folge startete er eine Karriere als Trainer und coachte die französische Nationalmannschaft, Paris Saint-Germain, den FC Toulouse und das marokkanische Nationalteam.

Lesen Sie dazu auch

"Ein Denkmal des französischen Fußballs ist von uns gegangen", nahm Fontaines Ex-Klub PSG via Twitter Abschied: "Es ist ein trauriger Tag für alle Anhänger von Paris."