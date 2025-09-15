Die UEFA Champions League 2025/26 ist die 71. Austragung des Wettbewerbs und die 34. seit der Umbenennung in „Champions League“. Die Saison begann am 8. Juli 2025 mit den Qualifikationsrunden und endet mit dem Finale am 30. Mai 2026 in Budapest.

Ein zentrales Merkmal ist das 2024/25 in Kraft getretene Wettbewerbsformat. Die bisherige Gruppenphase wurde durch eine Ligaphase mit 36 Mannschaften ersetzt. Jeder Verein bestreitet auch diese Saison acht Spiele gegen unterschiedliche Gegner, die über ein Setzsystem aus vier Lostöpfen ermittelt werden. Die Ligaphase beginnt am 16. September 2025. Bereits am ersten Spieltag der neuen Saison steht mit dem Duell Juventus Turin vs. Borussia Dortmund eine Begegnung zweier international profilierter Klubs auf dem Programm.

Wann findet das Spiel statt? Gibt es eine Übertragung der Champions League im Free-TV? Und wann ist der Termin und die Uhrzeit des Spiels? Antworte auf diese Fragen und weitere Infos finden Sie hier.

Juventus Turin gegen BVB in der Champions League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions-League-Saison 2025/2026 empfängt Juventus Turin am Dienstag, dem 16. September 2025, Borussia Dortmund. Die Partie beginnt um 21 Uhr und wird im Allianz Stadium Turin ausgetragen. Das Stadion ist die Heimstätte von Juventus und bietet Platz für rund 41.000 Zuschauer. Dort bestreiten die beiden Klubs ihr erstes Spiel in der Ligaphase.

Juventus Turin – BVB live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der UEFA Champions League in Deutschland findet in der Spielzeit 2025/26 ausschließlich über die Streamingdienste statt. DAZN zeigt insgesamt 186 Spiele und deckt damit den größten Teil des Wettbewerbs ab. Dazu gehören alle Mittwochsspiele sowie acht von neun Partien am Dienstagabend. Amazon Prime Video hat sich zusätzlich die Rechte an 17 ausgewählten Spielen am Dienstag gesichert. Die bekannte Champions-League-Konferenz wird weiterhin von DAZN ausgestrahlt, allerdings nur für die Spiele, die dort auch übertragen werden.

Das Aufeinandertreffen zwischen Juventus und dem BVB am Dienstagabend wird exklusiv bei Amazon Prime Video gezeigt. Sowohl DAZN als auch Amazon Prime Video sind kostenpflichtige Streamingdienste. Eine Übertragung im Free-TV ist in dieser Saison nicht vorgesehen.

Hier sind noch einmal sämtliche Informationen zur Übertragung zusammengefasst:

Spiel: Juventus Turin - BVB der Champions League 25/26, 1. Spieltag

Datum: Dienstag, 16. September 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Allianz Stadium in Turin, Italien

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: -

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Juventus Turin – BVB in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Borussia Dortmund hat sein letztes Vorbereitungsspiel auf die Saison 2025/26 gegen Juventus Turin mit 1:2 verloren. Vor 81.000 Zuschauern im Signal Iduna Park kam Mats Hummels zu einem kurzen Abschiedseinsatz im BVB-Trikot. Juventus ging durch Cambiaso in der 16. Minute in Führung und erhöhte nach der Pause erneut durch den Torschützen. Beier verkürzte kurz vor Schluss für Dortmund.

Borussia Dortmund startet in die Saison 2025/26 nach einer schwierigen Bundesliga-Spielzeit, die erst unter Trainer Niko Kovac mit Platz 4 endete. Vor einem Jahr stand der BVB noch im Finale gegen Real Madrid, zuletzt scheiterte er im Viertelfinale gegen Barcelona. Juventus Turin verlor in der Vorrunde mit 1:3 gegen PSV Eindhoven bei der letzten CL 2024/25.